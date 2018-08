Il est un fait indéniable en politique internationale. Les Etats ne font pas dans les sentiments. Ce qui arrive ces derniers mois comme guerre commerciale, tentative de déstabilisation et pièges entre alliés, témoignent de la grande fragilité de ce qu’on a trop facilement qualifié d’amitié des peuples et des Etats. Cela n’existe pas et même n’a jamais existé. Le plus grand pays d’entre tous, les Etats Unis d’Amérique, se fichent totalement de l’intérêt des peuples qui ne sont pas sous leur juridiction. Dans le mot intérêts, on peut mettre tellement de choses qu’en définitif, même les peuples sous juridiction desdits Etats y passent aussi. Prenons donc un deux ou même une dizaine d’exemples. C’est pareil partout. En Europe, les Etats préparent les peuples à la souffrance. On leur prédit un avenir pas rose du tout, le Brexit, dit-on, est un début de dislocation de l’Europe et une «promesse» du retour des nationalismes et de ses guerres. Les sociétés peuvent toujours se révolter crier à tue-tête, elles finiront toutes par admettre qu’il leur faut de toute façon un Etat pour les gérer. Les Grecs n’ont-ils pas majoritairement voté pour des gouvernements qui vont les asphyxier ? C’est comme donner la corde à son propre bourreau. Ce qui est triste dans cette histoire, c’est qu’il ne semble pas exister d’autres alternatives. En tout cas, en lisant les journaux ou en regardant les émissions spécialisées, on ne voit rien poindre de nouveau à l’horizon.

Pourtant, tout le monde sait parfaitement que ce sont des hommes qui font les Etats et qui leurs donnent cette dimension impersonnelle, froide et totalement dénuée de compassion et prêt à tout détruire pour la sacro-sainte raison d’Etat. En fait, ces groupes d’individus qui, soit dit en passant, ne savent pas ce qu’est d’être au chômage ont bien préparé leur coup. Ils ont des médias lourds et leurs armées d’experts pour éblouir l’opinion publique. Si l’on ose dire que des dizaines de bavures ont été commises, les médias acquis à ces hommes d’Etat trouveront toujours, qui «l’expert», le «philosophe» pour valider les pires atteintes à la personne humaine au nom de la Démocratie.

Cette opinion publique occidentale a bien admis que les juifs étaient déportés vers de gentils camps de travail, que les Maurice Audin, Larbi Ben M’hidi et les autres se sont donné la mort pour on ne sait quelle raison. Très récemment, On a de quoi balader l’opinion publique dans tous les sens et pendant des années.

Voilà ! C’est comme ça que cela marche en ce bas monde. Il y a les révolutionnaires-fous, les opinions publiques souvent en attente d’instruction et des hommes qui parviennent à nous vendre la nécessité de leur confier les Etats pour créer autour plein de raisons… d’Etat.

Par Smaïl Daoudi