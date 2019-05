<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la Journée nationale de l’Étudiant </span>:<br><span style='color:red;'>Les étudiants en force dans la rue</span>

Plusieurs centaines d’étudiants sont descendus, hier, dans la rue pour manifester dans le cadre du mouvement populaire que connait l’Algérie depuis le 22 février. Alors qu’ils se sont habitués à manifester tous les mardis, les étudiants ont décidé d’organiser hier des marches et sit-in à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’Étudiant, commémorée le 19 mai de chaque année.

Coïncidant avec le 63ème anniversaire de la grève des étudiants et lycéens le 19 mai 1956, cette date historique constitue pour les étudiants un prolongement des luttes estudiantines, génération après génération.

Contrairement aux défilés folkloriques et chants patriotiques comme ce fut le cas des célébrations des années précédentes, le 19 mai de l’année en cours est célébré pour consolider et fortifier le mouvement du 22 février, et réitérer le lot de revendications que le peuple a fixé. Ainsi, au niveau de la capitale, des centaines d’étudiants ont tenu des marches dans plusieurs boulevards et ruelles, pour s’opposer à la tenue des élections présidentielles du 4 juillet. Munis de drapeaux aux couleurs nationales, pancartes et banderoles, les manifestants ont marché dans le calme en tenant un rassemblement devant la faculté centrale.

De leur côté, les éléments de la police, déployés en nombre depuis les premières heures de la matinée, ont fermé les accès menant vers l’Assemblée populaire nationale (APN), rue Zighout Youcef ainsi que vers la rue Asselah Hocine.

Sur les pancartes brandies par les étudiants, on pouvait lire : «Journée nationale de l’étudiant 19 mai 1956 : système colonial dégage- Journée nationale de l’étudiant 19 mai 2019 : système mafieux dégage».

Pour ce qui est de la mythique esplanade de la Grande Poste, devenue symbole de la mobilisation pour les manifestants, elle est carrément barricadée par des dizaines d’éléments des services de sécurité.

La wilaya d’Alger, rappelons-le, avait invoqué dans un communiqué rendu public, vendredi dernier, le risque d’effondrement des escaliers de la Grande poste à cause des fissures. Elle a décidé d’interdire l’accès comme mesures préventives pour préserver la sécurité des citoyens.

Par ailleurs, les étudiant ont également marché vers le siège du Tribunal Abane Ramdane où en face duquel, ils ont tenu un rassemblement. Des marches ont eu lieu également aux environs de la Place Maurice Audin, la rue Didouche Mourad et au boulevard Amirouche.

La nouvelle manifestation des étudiants est marquée par le déploiement des unités de soin, munis de gilets orange. Et comme à l’accoutumée, le bruit assourdissant de l’hélicoptère de la police n’a pas quitté le ciel d’Alger-centre pendant plusieurs heures de la journée.

La Journée nationale de l’Étudiant est célébrée aussi par des marches estudiantines dans plusieurs wilayas du pays, à l’instar de Constantine, El Tarf, Skikda,

Il convient de rappeler enfin que la Journée nationale de l’Étudiant fut instaurée suite à l’appel à la grève des étudiants et lycéens illimitée lancé par l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA).

Ensuite, un grand nombre d’étudiants algériens ont rejoint la guerre de libération nationale et leur ralliement à la Révolution était décisif. Ils ont constitué un important contingent pour le Front de Libération Nationale (FLN) et l’Armée de Libération Nationale (ALN).