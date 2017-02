<span style='text-decoration: underline;'>Au lendemain d’une rencontre avec Sellal</span>:<br><span style='color:red;'>Les étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire satisfaits</span>

Au lendemain de la rencontre accordée dimanche soir par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, aux représentants des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire, la plupart des revendications des grévistes ont été satisfaites.

Alger: Samir Hamiche

Le chef de l’exécutif a affirmé, à travers un tweet, que la majeure partie des revendications ont été prises en charge par les autorités. De leur côté, les étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire, qui ont affiché dans l’ensemble leur satisfaction, vont organiser des assemblées générales dans l’ensemble des départements de pharmacie afin d’évaluer le résultat obtenu et décider la suite de leur mouvement. Dans un communiqué dont nous détenons une copie, les étudiants ont détaillé l’audience de leurs représentants avec le Premier ministre. «Les représentants des étudiants en pharmacie, ont eu l’audience du Premier ministre:

-Le ministère de l’Enseignement supérieur a été représenté par son secrétaire général, le directeur général de la fonction publique et il y a absence de la délégation du ministère de la Santé» peut-on lire sur le communiqué. S’agissant des revendications, les étudiants ont affirmé concernant le glissement catégoriel: Le docteur en pharmacie va être très prochainement classé dans la catégorie 14 applicable à partir du 01/01/2017, pour avoir la 16ème, un cursus de 7 ans est exigé, une proposition refusée par les représentants des étudiants. Pour ce qui est des revendications du volet pédagogique: Le Premier ministre a instruit le ministère de l’Enseignement Supérieur à tenir des rencontres de travail au sein du MESRS afin de suivre la concrétisation des revendications. Quant aux revendications d’ordre socio-professionnel, les grévistes ont affirmé, selon le communiqué, qu’il y a l’absence du représentant du ministère de la Santé a empêché une discussion sérieuse et approfondie sur ce volet… le Premier ministre étant convaincu que le pharmacien soit le seul habilité à dispenser les médicaments, s’est engagé à solutionner provisoirement la revendication concernant le statut officiel du pharmacien assistant, dans l’attente de la nouvelle loi sanitaire qui devra régler définitivement ce problème. Par ailleurs, les représentants ont exigé le renforcement des prérogatives des inspections des pharmacies, chose qui a été acceptée en principe. Enfin, s’agissant des revendications, les étudiants ont affirmé que des assemblées générales vont se tenir dans l’ensemble des départements de pharmacie afin d’évaluer le résultat obtenu et décider la suite du mouvement.

Il convient de rappeler enfin que la grève des étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire entame son quatrième mois. Les revendications les plus importantes, sont d’ordre pédagogique, mais aussi socioprofessionnel. Elles ont trait aux conditions pédagogiques, pour le moins piteuses et concernant aussi bien la graduation que la post-graduation. Les grévistes revendiquent en outre, le passage direct de 13ème à la 16ème catégorie sur la grille des salaires pour tous les docteurs en pharmacie qu’ils soient du secteur public ou privé. De même qu’ils réclament plus de débouchés à leur sortie de l’université ainsi qu’une formation spécialisée en pharmacie clinique industrielle et hospitalière.