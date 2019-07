<span style='text-decoration: underline;'>23ème mardi de protestation</span>:<br><span style='color:red;'>Les étudiants maintiennent la pression</span>

Les étudiants maintiennent toujours la pression, ils étaient des centaines à sortir hier dans la rue pour étaler une série de revendications à l’instar du départ de tous les symboles et la libération des détenus du Hirak.

Malgré le fait que, depuis le début de la saison estivale, leur affluence s’est amoindrie au fil des semaines à cause des soutenances et le début des grandes vacances d’été, sachant qu’une partie des étudiants avait regagné les wilayas, le mouvement est loin de l’essoufflement.

Celle qui est considérée l’élite algérienne de demain a su ajuster ses revendications à mesure que la scène politique nationale connait, depuis le 22 février dernier, des développements. Après s’être opposés au cinquième mandat de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, les étudiants ont ensuite exigé le départ des anciennes figures du système et l’ouverture du processus de lutte contre la corruption.

Hier à Alger, au cours du 23ème mardi de protestation, les étudiants n’ont pas dérogé à la règle en observant le même itinéraire, à savoir, la Place des Martyrs-Place Maurice Audin.

Ils ont commencé à se rassembler vers les coups de 11h00, Place des Martyrs, ils ont ensuite marché vers le centre d’Alger, en sillonnant plusieurs quartiers. Ils sont passés, comme à l’accoutumée, par Bab Azzoune, Ali Boumendjel, Rue Ben M’hidi, Grande Poste, Boulevard Amirouche et enfin Place Maurice Audin.

Face à un impressionnant dispositif sécuritaire, les marcheurs ont scandé divers slogans à travers lesquels ils réclament la libération du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et les autres détenus, emprisonnés pour port de drapeaux autres que l’emblème national.

De leurs côtés, les services de sécurité ont mobilisé un nombre important de leurs éléments, une colonne constituée de fourgons cellulaires a été mise en place aux environs de la Grande Poste. La police a également mobilisé un hélicoptère qui n’a pas cessé de tournoyer dans le ciel d’Alger-Centre durant toute la journée d’hier.

Par ailleurs, les universitaires ont rejeté, comme en témoignent quelques pancartes brandies et les chants chantés en chœurs, le panel de personnalités nationales qui proposent le dialogue et la médiation entre les citoyens et les tenants du pouvoir.

D’ailleurs, le chef de file du panel de personnalités nationales, Karim Younes, a été visé par des slogans hostiles, à l’instar de «Karim Younes, dégage dégage».

D’autres manifestants ont exigé le départ des symboles du système avant la tenue d’élections présidentielles. «Nous n’allons pas voter jusqu’à ce que vous partez tous», a crié à gorges déployées un groupe d’étudiants.

Il est à signaler que vu leur nombre moins important que les semaines précédentes, les rangs étudiants sont soutenus par des personnes non issues de la famille universitaire. Il s’agit de simples citoyens dont beaucoup de personnes âgées qui ont manifesté durant toute la durée de la marche des étudiants, pancartes à la main. Les manifestants que nous avons interrogés ont affiché leur détermination à continuer de sortir dans la rue, affirmant que la contestation se renforcera davantage durant la prochaine rentrée.

Enfin, vers les coups de 15h00, les étudiants se sont dispersés dans le calme, sans le moindre incident.

Samir Hamiche