<span style='text-decoration: underline;'>ALLUMAGE DE BOUGIES AU CENTRE UNIVERSITAIRE AHMED EL WANCHARISSI DE TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Les étudiants palestiniens expriment leurs douleurs</span>

La cause palestinienne a fait l’objet d’une manifestation, au Centre universitaire Ahmed El Wancharissi de Tissemsilt, mercredi dernier, par l’union générale des étudiants palestiniens, section de Tissemsilt.

Les incessantes et récentes exactions, commises par les forces israéliennes, contre les populations palestiniennes, ont fait sortir de leurs gonds, les étudiants palestiniens, suivant leur cycle universitaire, dans les différents instituts du Centre universitaire, Ahmed El Wancharissi de Tissemsilt. Les membres de l’Union générale des étudiants palestiniens, section de Tissemsilt, ont opté par l’organisation d’expositions du fait, du facteur d’attractivité qui le caractérise. Un nombre impressionnant de citoyens et de nombreuses personnes, entre corps estudiantin et d’encadrement, se sont intéressés forcément aux éléments d’information, qui ont été donnés au cours de cette journée. D’ailleurs, le président de la section locale, de l’organisation estudiantine, a été touché et ébloui, par l’afflux massif des étudiants.

« On n’avait pas prévu cet afflux. La salle des conférences a été tout le temps pleine, durant la période de la manifestation ». Et d’enchaîner ému : « Lors de la conférence, sous le thème “La bataille d’immuabilité “, ainsi que des images des massacres perpétrés par les Israéliens, contre nos frères palestiniens à Dar- El-Maghariba et d”autres régions. Beaucoup d’étudiantes, particulièrement, ont fondu en larmes. C’est touchant. Au menu de cette journée, une grandiose exposition, illustrée par des photos, montrant les massacres et les corps d’enfants déchiquetés par les bombes, ainsi que celles valorisant les combattants palestiniens, et les différents chefs des mouvements de libération, ayant fait front contre l’ennemi sioniste et les coalitions étrangères. Les armes de combat, les fusils notamment, et les petits recueils poétiques, ont été aussi exposés sur des stands, et eu droit à un intérêt certain, de la part des étudiants. L’historique de la cause palestinienne, contenu dans de gros registres illustrés, a été mis en relief, et fait l’objet d’un débat improvisé, pour la circonstance, et auquel ont pris part, les étudiants des différents instituts, ainsi que ceux d’origine palestinienne. Le volet histoire a été honoré, par les témoignages vivants de Palestiniens, issus de l’immigration, et par une communication, présentée par une professeur spécialiste en la matière.

L’objectif principal : montrer le vrai visage de l’ogre sioniste, selon les dires de Khader Jeraisy, président de la ligue de la communauté palestiniens, plus explicite : Allumage de bougies en signe de solidarité, avec les prisonniers palestiniens, détenus dans les prisons israéliennes, et qui ont entamé une grève de la faim illimitée, autour du mot d’ordre : « liberté et dignité », pour protester contre leurs conditions de détention, a annoncé Khader Jeraisy, président de la ligue de la communauté palestinienne. Le nombre des prisonniers grévistes a atteint 1580 à ce jour. 80 autres prisonniers se sont joints, à ce mouvement de protestation, entamé par les prisonniers palestiniens le 17 avril courant. Les prisonniers palestiniens sont victimes, de l’arbitraire de l’administration coloniale israélienne, et détenus dans des conditions contraires, à toutes les conventions internationales. Cette grève, entamée en réponse, à l’appel du leader, palestinien Marouane Barghouthi, membre du Conseil législatif palestinien et membre du Comité central du Mouvement Fatah, (emprisonné depuis 2002), intervient, après que les prisonniers palestiniens aient épuisé, tous les moyens pour obtenir leurs revendications légitimes.

M. Barghouthi avait appelé, les parlementaires du monde entier, à se solidariser avec les prisonniers palestiniens, et à soutenir leurs revendications « légitimes », en vue d’assurer le respect du droit international, qui préserve leurs droits, d’autant plus que les autorités d’occupation, refusent à ce jour, de répondre aux revendications des prisonniers.

Mohamed Achref