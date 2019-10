<span style='text-decoration: underline;'>35e mardi de manifestation pacifique </span>:<br><span style='color:red;'>Les étudiants toujours mobilisés </span>

Les universitaires ont organisé hier une nouvelle démonstration de force à travers des marches et rassemblements qui ont eu lieu au niveau de plusieurs Wilayas du pays.

Les fortes pluies qui se sont abattues au milieu de la journée, notamment à Alger et dans quelques wilayas du centre, n’ont pas dissuadé les étudiants à sortir dans la rue par plusieurs centaines et manifester pour le 35e mardi de suite.

Ainsi, avant midi et c’est sous une pluie battante que la marche du 35e mardi a eu hier dans la Capitale dont le coup d’envoi a été donné, comme à l’accoutumée, au niveau de la Place des Martyrs.

Soutenus par des citoyens, représentant différentes catégories professionnelles, les étudiants ont pris la direction d’Alger-centre, en marchant dans plusieurs quartiers. L’itinéraire habituel a été reconduit à savoir : Place des Martys-Place Audin et les marcheurs ont ainsi sillonné différents quartiers dont Ali Boumendjel, Rue Ben M’hidi, Rue Asselah Hocine, Boulevard Amirouche, Rue Charras avant de finir leur lancée à la Place Maurice Audin.

Dans ce dernier coin, les étudiants ont improvisé un rassemblement ayant duré quelques minutes avant d’entamer leur marche en direction de la faculté centrale et de rapprocher des alentours de la Grande Poste, barricadées par des policiers.

Alors que la journée d’hier coïncide avec la journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, les étudiants ont réclamé plus de liberté d’expression, demandant aux médias de leur accompagner dans leur entreprise pacifique afin d’aboutir à la prise en charge de leurs revendications.

Les universitaires, qui constituaient plusieurs carrés, ont marché dans plusieurs sens, sous forme de cortèges, en faisant des vas-et-viens en dépit de la pluie.

Soutenus même par des personnes âgées dont des femmes, les marcheurs ont scandé les slogans habituels, des revendications qui reviennent chaque mardi. C’est ainsi qu’ils réclamaient à gorges déployées et via des banderoles et pancartes , la libération des tous les détenus, ceux qu’ils appellent plus précisément les emprisonnés du Hirak.

Comme en témoignent les portraits soulevés ça et là par les marcheurs, Il s’agit du moudjahid Lakhdar Bouregaa, en détention provisoire depuis le 30 juin dernier, ainsi que les militants politiques et les manifestants placés en détention provisoire pour avoir soulevé durant les marches des drapeaux berbères.

Signalons aussi que le nom de l’héros de la bataille d’Alger, Ali la Pointe, de son vrai nom Ali Ammar, a été évoqué par les marcheurs à travers des slogans chantés en chœur en sa gloire. D’autres portraits, montrant les visages des valeureux chouhadas de la Révolution étaient aussi présents, hier, lors de la marche du 35e mardi.

Par ailleurs, la journée d’hier a été marquée par une forte présence policière qui a pris position dans divers recoins, depuis la matinée, en prévision de la marche du jour.

Les éléments des forces antiémeutes, munis de leurs boucliers, ont été également mobilisés dans quelques quartiers comme la Grande Poste, le tunnel des facultés, entre autres.

Pour ce qui est des autres Wilayas, les étudiants ont marché dans la capitale de l’Ouest, Oran. Des actions ont été enregistrées aussi à Béjaïa, Sétif…etc.

Il convient de rappeler enfin que depuis la première semaine qui a constitué le coup de starter d’un mouvement populaire sans précédent, ayant suscité de l’admiration à travers le monde, la contestation pacifique chez les étudiants est restée intacte au fil des semaines. En plus des gigantesques défilés qui se déroulent chaque vendredi, les marches des étudiants qui se tiennent tous les mardis constituent un important rendez-vous de contestation.

Depuis février dernier, leurs revendications ont été ajustées à mesure des changements qu’a connus la scène politique nationale. Après avoir affiché une opposition ferme à l’idée d’un cinquième mandat de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les universitaires ont réclamé le départ de l’ensemble des figures de l’ancien régime, en plus de l’exigence d’un changement profond, la généralisation de la lutte contre la corruption et le siphonage des richesses du pays.

Samir Hamiche