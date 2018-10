<span style='text-decoration: underline;'>Les professionnels du secteur prendront part au salon SIPSA-SIMA </span>:<br><span style='color:red;'>Les Européens s’intéressent au marché algérien de la viande bovine</span>

Dans l’objectif de promouvoir ses exportations vers l’Algérie, le Programme de promotion en faveur de la viande bovine européenne sur le marché algérien (Le Bœuf européen) annonce sa participation au Salon International de l’Elevage, de l’Agro-alimentaire et de l’Agroéquipement (SIPSA-SIMA) qui se tiendra du 8 au 11 octobre 2018 au Palais des expositions-Safex (Alger).

Pour leur première participation au SIPSA-SIMA, les professionnels de la filière de la viande bovine européenne occuperont un stand de 33 m² au niveau du Pavillon Central. Ils feront découvrir aux professionnels et consommateurs algériens, la richesse et la qualité de la viande bovine européenne. La participation au SIPSA-SIMA du Programme de promotion en faveur de la viande bovine européenne s’inscrit dans la nouvelle stratégie de promotion de la viande du Bœuf européen sur le marché algérien initiée en avril 2018, indique un communiqué de presse. «La viande bovine européenne est présente depuis de nombreuses années en Algérie. Les exportations de viande bovine en provenance de l’Union européenne vers l’Algérie sont en très forte progression ces dernières années», souligne-t-on avant de préciser que «ces exportations sont passées de 6060 tonnes en 2015 à 11035 tonnes en 2017. Entre 2016 et 2017, les volumes exportés ont progressé de 20%. Cela s’explique principalement par la nécessité d’approvisionner l’Algérie en viande de bœuf de qualité pendant les périodes de fête.» La viande européenne, en outre, a tous les atouts pour séduire les professionnels et les consommateurs algériens. Premièrement elle provient de races spécialement élevées pour la viande depuis des générations en Europe. Ces bovins grandissent dans un environnement naturel. Par exemple en France, les bovins sont nourris à 80% d’herbe et de foin et à 92% d’aliments provenant de la ferme. Les critères d’exigence pour la viande Halal sont rigoureusement respectés ; ce sont les organismes religieux comme par exemple la Grande mosquée de Paris qui certifient la viande bovine européenne Halal. Il est également question que la proximité géographique entre l’Europe et l’Algérie offre un avantage considérable à la viande bovine européenne qui arrive fraiche aux étals pour un meilleur rapport qualité prix. À rappeler que les programmes de l’Union Européenne sont des projets co-financés par l’Union Européenne. Ces programmes de communication valorisent les méthodes de production européennes, saines et durables et renforcent ainsi les actions menées dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la protection sanitaire des consommateurs.

Alger: Samir Hamiche