Les Européens sont les esclavagistes modernes

Après le Conseil national des Droits de l’homme, le ministre des Affaires étrangères a affiché la détermination de ne pas se laisser mener par le bout du nez par les Occidentaux qui, comme à leurs habitudes, agitent l’arme des Droits de l’homme pour obtenir l’abdication des Etats. Les fameux rapports et autres reportages sur les prétendues souffrances des migrants subsahariens en Algérie, n’ont en réalité qu’un seul objectif, celui de susciter un élan de sympathie à l’endroit des migrants et d’antipathie contre le gouvernement algérien. Les commanditaires de campagne honteuse, entendent forcer la main à l’Algérie pour qu’elle joue le rôle de geôlier attitré au service des Européens qui ne veulent plus de migrants sur leur sol. Dans le cas où ces Européens, aidés par des relais locaux, recrutés parfois parmi les intellectuels et les écrivains algériens, parviennent à «sensibiliser» l’opinion locale afin de parvenir à la suspension des reconduites à la frontière, l’Etat ne pourra faire autrement que d’accepter l’offre occidentale qui consiste à ouvrir sur le sol algérien des zones de rétention où la France, l’Italie et les autres pays Européens viendraient faire leurs «emplettes» de «migrants utiles» pour leur économie. Cela s’appelle de la traite d’être humain. En un mot comme en mille, les Etats de la rive nord de la Méditerranée veulent faire faire à l’Algérie le travail d’esclavagiste suppléant. Et tous les soit disant reportages et rapports d’ONG, ne servent que cet objectif spécifiquement.

Ainsi, après avoir détruit la Libye et provoqué la grande fragilité du Mali, ce qui a induit la vague migratoire, la France et ses alliés veulent responsabiliser l’Algérie et en faire le bouc émissaire des souffrances de millions d’Africains qu’ils ont eux-mêmes provoquées par leur politique belliqueuse et impérialiste.

Le propos du ministre des Affaires étrangères est limpide, à savoir que l’Algérie ne demande pas au Mali, au Niger ou au Sénégal de créer sur leurs territoires des centres de rétentions, et elle ne le fera pas dans son propre territoire. C’est clair net et précis. Il n’est pas question de transformer des pays africains et encore moins l’Algérie en suppôts de l’esclavagisme moderne.

Par Smaïl Daoudi