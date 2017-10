<span style='text-decoration: underline;'>Gaz de schiste</span>:<br><span style='color:red;'>Les explications du Pdg de Sonatrach</span>

Même si le gouvernement est disposé à écouter les anti-schiste, l’option de l’abandon de l’exploitation du gaz non conventionnel est dores et déjà exclue. On discutera les modalités, mais certainement pas la faisabilité ou pas de la chose.

La campagne de communication envisagée par le gouvernement et confiée à Sonatrach sur la thèse du gaz de schiste semble constituer un facteur primordial dans la démarche de l’exécutif. L’objectif évident est bien entendu d’expliquer les enjeux et rassurer les citoyens, notamment des régions du sud du pays. Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Keddour, a clairement souligné, hier, à Alger que «ce n’est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire car il y a beaucoup d’études et de travail à entreprendre et cela prendra du temps». Une manière de poser le décor du débat que la compagnie nationale des hydrocarbures veut dépassionné et constructif. Le PDG de Sonatrach semble donc dire aux Algériens, que le temps est encore à la discussion, mais avertit tout de même que «le gaz de schiste existe et que tôt au tard, il sera exploré». Les données du problème sont ainsi posées et M. Ould Keddour se veut pédagogue. «Il faut prendre les bonnes approches stratégiques pour pouvoir exploiter le gaz de schiste». Il poursuit en relevant que les technologies ont tellement avancé pour l’extraction de ce gaz non conventionnel, insinuant que le procédé de 2013 a certainement beaucoup évolué, de sorte à ce que l’atteinte à l’environnement soit négligeable. Ce sont des convictions exprimées par le gouvernement qui risquent d’être démenties par le mouvement anti-schiste, lequel n’a pas encore fait savoir ses intentions. Il reste que la main tendue de l’Etat est de nature à dépassionner les débats et parvenir éventuellement à un terrain d’entente.

En tout état de cause, même si le gouvernement est disposé à écouter les anti-schiste, l’option de l’abandon de l’exploitation du gaz non conventionnel est dores et déjà exclue. On discutera les modalités, mais certainement pas la faisabilité ou pas de la chose.

Cette impression s’est nettement dégagée dans les propos du Premier ministre qui tout en affirmant que «rien ne sera entrepris au détriment de la santé des Algériens», a répondu sèchement aux «agitateurs politiques qui tentent de manipuler la population, notamment du Sud du pays.» Les termes du débat ont été mis sur la table par le gouvernement et son responsable a estimé que «rien n’empêchera l’Algérie d’exploiter ses richesses au profit des Algériens».

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a versé dans le même sens, soulignant le caractère incontournable de l’exploitation du schiste. «On va y aller et on doit y aller», a-t-il récemment indiqué. Son argument béton tient à la consommation interne du gaz naturel qui augmente continuellement et qui «pourra atteindre un niveau très élevé en face duquel il faudra agir». Le propos de M.Guitouni est conforté par le plan d’action du gouvernement qui évoque «l’extension de la prospection des nouvelles sources d’énergies aux hydrocarbures schisteux, et ce, dans le strict respect de l’environnement et de la santé de la population».

Il faut savoir que cette option vraisemblablement irréversible est appuyée par l’immense réserve en gaz de schiste que compte le sud du pays. En Effet, Sonatrach et des compagnies pétrolières internationales ont pratiqué une évaluation sur cinq bassins sahariens. Ils ont découvert que l’Algérie dispose de 4.940 trillions de pieds cubes (TCF) de réserves de gaz de schiste, dont 740 TCF sont récupérables sur la base d’un taux de récupération (TR) de 15%. Ces réserves récupérables ont été calculées pour les zones d’Ahnet, Timimoun, Mouydir, Illizi et Berkine. Ces chiffres placent l’Algérie à la 4ème position mondiale en termes de ressources techniquement récupérables, précédée par les Etats-Unis, la Chine et l’Argentine.

Alger: Smaïl Daoudi