<span style='text-decoration: underline;'>﻿Financement non conventionnel </span>:<br><span style='color:red;'>Les explications du Premier ministre</span>

Ce financement présente un risque de dérapage, moindre que le recours à l’endettement extérieur qui nécessiterait plus de 10 milliards de dollars par an pour éponger les déficits, selon Ouyahia. Autant dire que dans cinq ans, le pays devra à ces créanciers plus de 50 milliards de dollars, avec les intérêts que cela génère. Des deux maux, l’Etat a choisi le moindre pour le pays et son économie.

Le discours du Premier ministre Ahmed Ouyahia devant les députés, a tenu ses promesses. Comme à son habitude, l’homme a su être pédagogue par moment, politique lorsqu’il le fallait et homme d’Etat sur des questions stratégiques. Sur l’ensemble de son intervention, il était attendu sur la question du financement non conventionnel, il n’a pas botté en touche et défendu l’option décidée par le président de la République pour maintenir la dynamique de croissance de l’économie nationale.

Le chemin financier adopté par l’Etat, permet d’ores et déjà d’éviter les affres de l’endettement extérieur et constitue une assurance pour les Algériens en ce sens qu’elle apporte un «impact positif» sur les citoyens, l’Etat et les entreprises locales. De l’argent frais, c’est ce dont a besoin l’économie du pays et les emprunts que le Trésor public obtiendra auprès de la Banque d’Algérie, régleront la problématique de la raréfaction des financements et donnera, de fait, un second souffle à beaucoup de projets de développement humain, actuellement gelés ou bloqués. Ahmed Ouyahia a insisté sur la nature de ces chantiers qui concerne prioritairement la santé et l’éducation.

En terme clair, le Premier ministre a estimé que ces emprunts non conventionnels, «permettront à l’Etat de continuer de fonctionner normalement sans devoir imposer aux citoyens de nombreux impôts nouveaux». C’est donc la meilleure solution pour éviter à la société une année 2018 compliquée au plan social, avec en prime, la garantie du maintien de la cadence économique. Il faut savoir en effet, que la relance des projets signifie des plans de charges pour les entreprises et des salaires pour les travailleurs. Et pour cause, les entreprises locales qui recouvreront leurs créances sur l’administration et pourront ainsi survivre et se développer, «alors que certaines autres PME ont, malheureusement, été déjà acculées à la disparition». Une vérité que seul un politique de la trompe de Ouyahia peut annoncer sans craindre pour sa popularité. Une posture d’homme d’Etat qui fait toute la crédibilité de l’homme. «Face à cette crise financière importée de l’extérieur, le gouvernement a décidé de recourir au financement non conventionnel interne comme l’ont fait d’autres pays, développés, à la suite de la crise financière mondiale il y a quelques années», a d’ailleurs souligné le Premier ministre, comme pour rappeler le caractère souverain de l’Etat algérien.

Le projet de loi portant amendement de la loi relative à la Monnaie et au crédit, est déjà au parlement et aura la mission d’ouvrir la possibilité pour «la Banque d’Algérie à acquérir directement des titres qui seront émis par le Trésor» a informé Ouyahia, ajoutant que «le Trésor financera aussi le remboursement de ses importantes dettes vis-à-vis de la Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) ou des banques publiques engagées dans l’assainissement de la Sonelgaz, de sorte que les banques publiques retrouvent des liquidités qu’elles utiliseront pour le financement de l’investissement économique». L’objectif de ce genre d’opération est de donner de la liquidité à des entreprises qui en ont besoin pour poursuivre leur développement, nécessaire à la survie de secteurs stratégiques pour le pays. Il faut savoir que cette pratique exceptionnelle dans le financement de l’économie, a une durée de vie maximale de cinq années. Il sera en principe «accompagné de réformes économiques et financières» a indiqué le Premier ministre. Le but est de rétablir l’équilibre des finances publiques ainsi que l’équilibre de la balance des paiements, dans ce laps de temps. La mission est, pour le moins, délicate, mais le risque de dérapage est moindre que le recours à l’endettement extérieur qui nécessiterait plus de 10 milliards de dollars par an pour éponger les déficits selon Ouyahia. Autant dire que dans cinq ans, le pays devra à ces créanciers plus de 50 milliards de dollars, avec les intérêts que cela génère. Des deux maux, l’Etat a choisi le moindre pour le pays et son économie.

Alger: Smaïl Daoudi