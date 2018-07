<span style='text-decoration: underline;'>Hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>Les exportations ont atteint 16 milliards en 5 mois</span>

Le groupe Sonatrach a enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de 16 milliards de dollars entre janvier et fin mai 2018, contre 14 milliards de dollars durant la même période de 2017 en hausse de 14,3%.

C’est ainsi qu’a déclaré jeudi à Alger, le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, lors d’une Journée d’information sur le bilan énergétique national de l’année 2017. Il a précisé que les recettes des exportations pétrolières, ont atteint 33,2 milliards de dollars en 2017 avec une augmentation de 19,1% par rapport à l’année 2016. Pour la valeur de la fiscalité pétrolière versée en 2017 au Trésor Public, elle a atteint 2.228 milliards de dinars contre 1.863 milliards de dinars en 2016, soit une augmentation de 20%. La fiscalité pétrolière a atteint 1.190 milliards de dinars à la fin mai 2018, contre 995 milliards de dinars durant la même période 2017, soit une hausse de 20% rappelle le ministre.

Le ministre qui a tenu à rassurer les citoyens sur les découvertes des gisements qui sont faites au quotidien, a précisé que 17 nouvelles explorations ont été enregistrées à fin mai 2018 contre 14 à fin mai 2017, ce qui confortera les réserves en pétrole et en gaz.

À propos de la production du pétrole et du gaz, M. Guitouni a nié toutes les rumeurs qui circulaient sur la baisse de la production nationale. «Ce qu’il faut comprendre, c’est la petite baisse enregistrée durant les trois premiers mois de 2018, estimée entre 30 et 35 000 barils/jours qui est due essentiellement aux opérations de maintenance des installations (plates-formes et raffineries)», a affirmé le ministre qui estime que la priorité est la conformité et le bon état des installations.

«Tous les indicateurs démontrent que le secteur de l’Energie se porte bien, et que des réalisations ont été accomplies», selon lui. «Ces réalisations sont de bonne augure», a estimé le ministre ajoutant que le secteur de l’Energie a œuvré au développement de l’économie nationale et à garantir l’énergie à travers l’ensemble du territoire national et partant, la création des conditions idoines pour assurer le développement économique et social.

Par ailleurs, le ministre de l’Energie a affirmé, que «la décision historique» des pays OPEP et NON-OPEP, réunis en septembre 2016 à Alger, avait permis d’enclencher la relance des investissements et d’améliorer les prix en 2017. Ainsi, M. Guitouni a rappelé, que «le monde a connu vers la fin de 2014 et durant les années 2015 et 2016, une période de récession de l’activité économique, entrainant un recul de la demande et une grande baisse des cours du pétrole, mais que «la décision historique prise le 28 septembre 2016 en Algérie par les pays OPEP et Non-Opep, a permis une augmentation des cours en 2017 et une relance des investissements».

Concernant les prix du pétrole, M. Guitouni a indiqué, que ce qui intéresse l’Algérie en ce moment, c’est «l’équilibre entre l’offre et la demande». «Le prix du pétrole ne nous intéresse pas, car, aujourd’hui les prix sont entre 70 et 80 dollars» a-t-il dit, avant d’ajouter que l’Algérie jouait depuis longtemps, le rôle de stabilisateur du marché pétrolier, suite à son rôle d’intermédiaire entre les producteurs de l’OPEP et non-OPEP.

Alger: Noreddine Oumessaoud