Les failles et les carences irréductibles

Il est vrai que la ville d’Oran a bénéficié ces quinze dernières années d’un grand nombre de projets de réalisation d’infrastructures lui permettant de combler des déficits dans plusieurs domaines de fonctionnement, notamment en matière d’activités sportives, d’hôtellerie et de réseau routier. Mais malgré la volonté et les efforts indéniables de quelques responsables locaux soucieux de l’amélioration de l’état des lieux de la Capitale oranaise, la majorité de citoyens oranais restent encore sceptiques et désabusés face à l’ampleur des contraintes, des retards et des carences qui freinent et pénalisent certaines actions et opérations de maintenance, de préservation du cadre de vie, d’environnement et d’aménagement urbain. On se souvient de juillet 2015, quand la Capitale de l’Ouest avait décroché l’organisation du 19 ème jeu méditerranéen de 2021, beaucoup avaient abusivement salué cette «victoire» comme un glorieux triomphe historique à inscrire à l’actif des responsables locaux et gestionnaires élus. Il est vrai qu’un grand travail de lobbying, de persuasion et de communication a été engagé pour convaincre le comité olympique international de la pertinence du choix d’Oran face à la candidature de la Ville tunisienne de Sphax. Aujourd’hui, avec un certain recul, des observateurs avertis, constatent que la réalité du terrain, avec ses lacunes, ses insuffisances et ses «points noirs» difficiles à éradiquer, est loin de forger l’optimisme en matière d’impact et d’effets positifs induits par le prochain grand événement sportif. Les critiques les plus sévères déclarent même que cette édition des jeux méditerranéens n’a été confiée à un pays du Maghreb qu’en raison de la conjoncture mondiale difficile et sensible, tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. «Grâce aux prochains jeux méditerranéens, la ville d’Oran connaîtra un essor en matière de tourisme et gagnera sa place de métropole, rayonnant sur le bassin méditerranéen»: Même les officiels qui lancent ce genre de discours ne croient pas eux-mêmes à leurs propres déclarations puisées au registre de la langue de bois et de l’entretien des illusions. Hier, notre ami et confrère de «Ouest Tribune», faisait judicieusement remarquer qu’en 2015, plus d’un million d’Algériens ont passé leurs vacances en Tunisie. Cette année, le chiffre atteindra 2,8 millions et ne cessera sans doute d’accroitre les prochaines années si rien n’est fait pour corriger les failles et rectifier le tir dans tous les domaines …

Par S.Benali