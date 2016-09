<span style='text-decoration: underline;'>Affaire des huit détenus Algériens en Irak</span> :<br><span style='color:red;'>Les familles revendiquent leur libération</span>

La Coordination des familles d’Algériens détenus en Irak, relance l’affaire des 8 Algériens qui croupissent dans les prisons irakiennes depuis plusieurs années, indique un communiqué de presse.

La Coordination en question, tire la sonnette d’alarme en appelant les autorités algériennes à intervenir pour leur libération. Ainsi, le secrétaire national chargé des dossiers spécialisés de la Coordination, Houari Kaddour, dénonce à travers le communiqué, l’«inertie des autorités algériennes sur ce dossier» et «l’échec de la diplomatie à récupérer des détenus algériens en Irak». «La diplomatie algérienne a échoué pour récupérer les détenus Algériens en Irak» dénonce les rédacteurs du communiqué.

Le nombre d’Algériens détenus en Irak actuellement, est huit «et non pas sept comme l’a affirmé dernièrement l’ambassadeur d’Irak en Algérie», c’est ainsi, qu’a précisé Mme Wabed, la porte parole de l’organisation nationale chargée des dossiers spécialisés. Elle précisera que parmi les 8 détenus «trois d’entre eux ont été condamnés pour des infractions liées à l’accès au territoire irakien sans passeport». Il s’agit, précise-t-elle, de Mohamed Ahmed Ouabed, un commerçant de la localité de Ténès dans la wilaya de Chlef, Badis Kamel Moussa et Abdelhak Saidi Mohamdia, originaires de la wilaya de Bordj Bouarreridj. Elle indiquera également que «ces trois détenus devaient être libérés le 20 août dernier, mais, jusqu’à maintenant, on n’a aucune information sur leur libération». Pour les cinq autres détenus, elle indique qu’«ils sont accusés de terrorisme et également d’infractions liées à l’accès au territoire sans passeport». Mais, selon elle, ces derniers ont été condamnés à la peine capitale dans des procès où ils n’ont pas eu à une défense équitable et où il n’y avait pas de «preuves à charge».

Wahida Oumessaoud