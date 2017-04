Dans une campagne qui n’arrive toujours pas à décoller, c’est la presse qui tente de «lire» des prises de bec et des flèches, entre chefs de partis. L’exercice est tellement difficile et surréaliste, que les articles virent vite à des précédents historiques qui n’ont à ce jour, aucun lien avec cette campagne électorale du 4 mai. Cette quête du sensationnel, dont certains titres ont fait leur marque de fabrique et leur ligne éditoriale, fausse complètement la donne et dessert les formations politiques, engagées sur le terrain.

Mais il reste néanmoins, certaines anomalies bien réelles qui accompagnent cette quête, vers le pouvoir des candidats à la députation. Et nous voudrons ici nous arrêter sur ces cas aberrants de candidats et particulièrement de candidates qui ont refusé que soient affichées leurs photos, sur les listes collées dans nos villes et villages.

Des candidates fantômes, qui viennent à la rencontre du peuple mais masquées. Elles veulent le suffrage des électeurs, mais refusent de s’identifier. Elles ont l’immense et démesurée ambition, de vouloir représenter le peuple, mais presque à son insu. Une situation rocambolesque, pour de futures personnes appelées à légiférer sur les questions les plus importantes et cruciales qui engagent la Nation, mais qui refusent dès le départ, de respecter les lois de la République.

Un refus dicté, par des considérations d’un autre âge, basé souvent sur de mauvaises interprétations de l’Islam, où parfois sur le poids de considérations sociales totalement désuètes. Mais la politique est tout, sauf cette hypocrisie ambiante, au relent nauséabond de gens, qui ont perdu le nord. La politique est un engagement total et un sacrifice permanent tout dévoué au service des autres, à en être proche, à en être à l’écoute. La politique n’a jamais été et ne sera jamais, une photo collée à un coin de rue, et surtout pas une photo sans visage. Une campagne électorale n’est pas un profil de Facebook, où on peut ne pas mettre sa photo. C’est un lien fort, entre un homme ou une femme avec un peuple, qui aura à choisir ses représentants et à légitimement les connaître auparavant.

Les ambitions, il faut les assumer et les revendiquer pleinement. Car, c’est d’abord des choix et des promesses qu’il s’agit d’honorer en fin de parcours. Et dans ce cas-là, ils ne sauraient être anonymes.

Par Abdelmadjid Blidi