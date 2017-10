En ces temps de disette, nous aurions aimé avoir un petit rayon de soleil, qui vienne réchauffer le cœur des Algériens. Ce genre de rayon, que seule l’équipe nationale de football est capable de produire. Mais malheureusement, il n’en est rien. Cette glorieuse équipe, qui a mobilisé et fait la fierté de tout un peuple, un certain mois de novembre contre les Pharaons d’Egypte, est devenue une équipe quelconque. Une équipe qui n’intéresse plus personne, ou très peu d’entre elles.

Ce qui pourtant parait banal aujourd’hui, n’a jamais existé dans l’histoire de notre football, mais aussi de toute notre histoire en général. Cette équipe, qui était notre première porte drapeau, ne fait plus vibrer les foules. Pourtant, c’est elle qui fait rentrer pour la première fois dans nos stades les femmes. Une révolution, dans ce pays qui venait juste de sortir de longues années de terrorisme, où la femme n’avait aucun droit de regard. C’est dire, l’enracinement et l’importance de l’EN de football, dans notre société et toutes les révolutions, qu’elle est capable d’entraîner avec elle. Aujourd’hui, elle est presque anonyme, presque une inconnue pour ses millions de fidèles, qui l’ont portée dans leur cœur, malgré leurs souffrances et leurs problèmes du quotidien.

Ce monument du pays, grand facteur de l’unité nationale, comme on l’a vu, en cette inoubliable année 2009, n’est plus qu’un sujet de discussion d »experts », qui pullulent les plateaux de télévisions privées. Le public lui en est, étonnamment totalement déconnecté. Une situation inimaginable, il y a quelques mois seulement. Car au-delà de l’élimination ou pas du mondial de Russie, le plus inquiétant, c’est ce désamour, ce désintérêt du public, envers son équipe nationale.

Même les défaites n’intéressent pas, ne soulèvent pas les passions, comme si la flamme de cette équipe s’était brusquement éteinte, depuis l’arrivée aux affaires de la nouvelle équipe de la FAF. Une équipe, qui au lieu de régler le fond du problème, nous entraîne dans des divisions stériles et dangereuses, de nationalisme des joueurs, composant cette équipe. Un faux débat qui cache mal les incompétences, des responsables sportifs de notre pays, incapables de trouver ne serait-ce, que le début d’une solution à ce naufrage collectif.

Par Abdelmadjid Blidi