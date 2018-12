<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie de football (32es de finale) </span>:<br><span style='color:red;'>Les favoris qualifiés sans encombre</span>

La première partie des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football, disputée lundi, a permis aux favoris de composter sans surprise leur billet pour les 16es de finale de l’épreuve.

L’AS Ain M’lila, seul représentant de Ligue 1 Mobilis à effectuer son entrée en lice ce lundi, a dû recourir à la séance fatidique des tirs au but pour venir à bout du MC El-Bayadh de la Régionale 1 (1-1, aux t.a.b 4-1). Le nouvel entraineur de l’ASAM le Franco-serbe Daniel Darko Janackovic réussit ainsi ses débuts sur le banc du promu. Ain M’lila accueillera au prochain tour la JSM Béjaia, dans un derby de l’Est qui promet. Les Béjaouis ont dicté leur loi dans leur antre de l’Unité maghrébine en disposant de la JSM Skikda (2-1), dans la seule confrontation entre pensionnaires de la Ligue 2 inscrite au programme de ces 32es de finale. L’USM El-Harrach, qui souffre en Ligue 2, s’est refait une santé à Béchar en battant la formation de la JS Guir Abadla (Régionale 1) grâce à deux buts signés Boumechra et Aouad. Les deux clubs évoluant en division nationale amateur (DNA), le CRB Kaïs et le CRV Moussa ont arraché leur qualification en déplacement. Si le CRV Moussa s’est imposé facilement face à Hamra Annaba (inter-régions) 2-0, le CRB Kaïs a dû attendre la séance des tirs au but pour prendre le dessus face au SA Sétif de la division inter-régions (1-1, 4-3 aux t.a.b) En revanche, les deux autres pensionnaires de la DNA, la JSM Tiaret et le CR Béni Thour (vainqueur du trophée en 2000) sont passés à la trappe en se faisant éliminer face respectivement au MB Rouissat de l’inter-régions (1-1, aux t.a.b 4-2) et MB Bazer Sakhra de la Régionale 2 (2-2, aux t.a.b 5-3). L’OR Boumahra et l’IH Chellala qui évoluent en Régionale 1, n’ont pas résisté face respectivement à l’A Boussaâda (2-1) et l’USM Khenchela (3-1). Ces 32es de finale se poursuivront mardi avec notamment l’affiche entre clubs de la Ligue 1 : DRB Tadjenanet – CR Belouizdad (17h00), alors que le finaliste malheureux de la précédente édition, la JS Kabylie se rendra à Mascara pour défier Amel Ghriss (inter-régions) à partir de 14h00.