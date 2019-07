<span style='text-decoration: underline;'>Finale CAN – Algérie – Sénégal (demain à 20h au Cairo stadium)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs en conquérants pour la 2ème étoile !</span>

Les Verts sont prêts pour s’enticher d’une 2ème étoile afin de confirmer leur formidable chevauchée auréolée d’un parcours exemplaire qui sera synonyme de rouleau compresseur vis-à-vis de ses adverses.

Le comble dans cette énième édition, les Fennecs n’avaient point les faveurs des pronostics et tous les yeux étaient braqués vers les actuels gros bras africains que sont les Crocodiles du Nil, les Eléphants de Côte d’Ivoire, les Super Aigles du Nigéria, les Aigles de Carthage et surtout un favori en puissance qui n’est autre que le …Sénégal (meilleure équipe africaine à l’argus FIFA). Belmadi a su en un temps restreint remettre sur rails une équipe déchirée par la valse des entraineurs qui se bousculaient à son portillon à la vitesse V, l’ex joueur de l’OM et de Manchester City a su inculquer les vraies valeurs du team national de l’époque dorée des années 80. Avec cette grinta et cette farouche volonté d’aller de l’avant, les Fennecs ont bel et bien montré à leurs fans qu’ils iront jusqu’au bout de leur mission, à savoir, remporter le grall comme l’ont déjà fait leurs devanciers en 1990 ; un défi qui est dans les cordes des Mahrez and Co surtout face à un adversaire qu’il a déjà battu lors de la phase de poule , un ascendant psychologique qui vaudra son pesant d’or pour cette finale inédite entre deux équipes qui, il faut le dire, méritent amplement d’être à l’appel du finish de cette 32ème édition , d’une part, l’EN avec la meilleure attaque du tournoi(12 buts) et d’autre part , les Lions de la Teranga avec la meilleure défense de la grand – messe africaine(1 but encaissé), ajoutons à cela l’empreinte des deux drivers que sont Belmadi et Cissé qui, de surcroi,t sont des amis car ayant fourbi leurs armes dans la banlieue parisienne avant que chacun d’eux prenne le chemin menant aux sunlights. Pour ce faire, l’EN a déjà donné le << la >> pour cette finale face à des sénégalais qui seront amoindris de leur pépite napolitaine (cumul de cartons) et coéquipier de Ounas , cette absence risque de chambouler les plans de Aliou Cissé et par ricochet permettre aux attaquants algériens de titiller à bon escient le dernier rempart des Lions de la Téranga. Une chose est sûre, le chaudron du Cairo Stadium sera en ébullition pour cette grande finale avec pas moins de 8000 supporters algériens qui seront derrière leurs protégés afin que ces derniers atteignent avec faste leur mission qui est celle de prendre le titre suprême et par là même, faire chavirer toute l’Algérie dans un bonheur incommensurable comme celui d’un certain 16 mars 1990 , date du premier trophée de l’Unité Africaine sous l’égide de feu Kermali.

A.Remas