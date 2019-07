<span style='text-decoration: underline;'>Algérie 3 - Tanzanie 0</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs, en route pour la gloire</span>

Pour sa troisième joute, l’EN a mis sous l’éteignoir, le team tanzanien et par là même, égaler le record de sa devancière de 1990, Belmadi par ce sans – faute a confirmé le bien fondé du renouveau des Verts.

Une victoire synonyme de jackpot pour ce premier tour qui voit les Fennecs terminer meilleure attaque et meilleure défense dans leur poule et de surcroit, terminer premiers devant les favoris de cette CAN que sont les Lions de la Téranga. Ounas a frappé un grand coup en inscrivant un doublé historique tel qui sera suivi d’un autre but signé par le revenant Slimani. Auteur d’un match époustouflant, Ounas fut aussi plébiscité meilleur joueur du match. Ajoutons aussi que Belmadi a su booster ses joueurs avant ce match et surtout les convaincre de terminer le premier round sans accro afin de marquer son territoire et continuer avec tact l’aventure africaine. Le second tour qui va se jouer en mode coupe devra permettre à l’EN de prendre au sérieux ses futurs adversaires et surtout prendre en considération les sans grades qui, il faut le rappeler, n’auront rien à perdre et peuvent créer la grande sensation à l’exemple du Burkina Faso qui se permit le luxe d’arriver en final lors de la CAN 2013, sans oublier qu’en 2012, les Chipolopolos remporteront à la grande stupéfaction, la CAN. Pour la petite histoire, l’EN aura au menu pour les huitièmes de finale, soit le sily de Guinée ou la RD Congo, à vue d’œil facile à manier et dans ce cadre là, Belmadi sait bel et bien qu’un match gagné d’avance n’a jamais été une panacée, mais sachant que la vérité sur le terrain n’a jamais fait bon ménage avec les probabilités ou autres supputations.

A.Remas