<span style='text-decoration: underline;'>Botswana 0 – Algérie 1</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs raflent tout !</span>

Après avoir pris la mesure des Chipolopolos avec l’art et la manière, les Fennecs ont remis le couvercle en battant les locaux du Bostwana et par là même, ont confirmé leur chevauchée fantastique qui n’est pas prête de s’arrêter.

Par cette élogieuse victoire acquise loin de ses terres, l’EN vient d’entrer dans le gotha restreint des équipes invaincues et ce, seulement une année après la prise à son gouvernail par Belmadi, 17 matchs sans défaite avec au bout, une qualification qui commence à poindre à l’horizon pour la prochaine CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun. Malgré une pelouse loin des normes, les Verts n’ont pas failli à leur habitude, c’est à dire rentrer de plain pied dans le match et prendre le bonus de ce dernier. L’unique réalisation fut l’œuvre de Belaili qui d’un maitre – tir du point de corner ne laissera aucune chance au liftier Dambe qui constatera avec effroi que le ballon venait de se loger dans sa lucarne, un chef d’œuvre qui fera date pour ces débuts d’éliminatoires de la CAN (13‘).

Les Fennecs sans doute aidés par ce but matinal, donneront de l’ouvrage à une défense locale pour parer aux coups de boutoir des Slimani et autres ,avant de voir encore Belaili se mettre en évidence en effleurant la barre transversale du gardien Bostwanais , dépassé par les incursions des algériens , l’ arrière garde des Zèbres pimentera le match par un jeu dur et il fallait de peu pour voir Atal passer à la moulinette pour ne point dire au hachoir par le biais de son vis-à-vis direct, Gaolaolwe qui devrait hériter d’une expulsion . La seule occasion pour les locaux et qui mérite d’être signalée fut l’apanage Orebony qui, malgré un mauvais placement du à un couac de M’ Bohli, l’attaquant local se loupa en tirant au dessus de la transversale (34 ‘). En seconde mi temps, le jeu des Fennecs sera gêné par un jeu dur du team local qui a failli dégénérer avant de voir le récidiviste Gaolaolwe se voir cette fois ci, expulser pour une incursion dangereuse sur Feghouli (83‘). Slimani aurait pu faire la décision mais son ballon passera légèrement au dessus de la transversale (84 ‘). En somme, un six sur six annonciateur d’une autre récolte probante qui verra son point d’orgue s’enticher et pourquoi pas consécutivement d’un deuxième gral.

A.Remas