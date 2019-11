<span style='text-decoration: underline;'>Bostwana – Algérie (à 20h00)</span>:<br><span style='color:red;'>Les Fennecs veulent faire le plein</span>

L’EN semble décidée à faire le plein dans un groupe qui, il faut le dire, n’est pas serti de grosses cylindrées. Après avoir fait tilt face aux Chipolopolos, le team national ne veut point s’arrêter en si bon chemin et veut effectuer une passe de deux afin de marquer définitivement son territoire.

Les capés de Belmadi qui ont pris un net ascendant devant une équipe zambienne balourde à tout point de vue, ont déjà confirmé leur statut de favoris pour une qualification qui se joue pour deux billets et surtout préparer dès maintenant les éliminatoires de la prochaine CM qui seront une autre paire de manche au vu du règlement de la FIFA qui n’autorise qu’un lauréat par groupe et pour épicer cette aventure mondiale , l’auguste fédération a ajouté deux autres matchs barrages ,c’est tout dire. Pour ce match face au Botswana, l’EN partira avec les faveurs des pronostics, un match qui peut faire rentrer les Fennecs dans sa dix huitième chevauchée sans défaite. Pour le compte du premier round, les Zèbres du Bostwana qui ont récolté un précieux nul du côté de Harraré devant les Guerriers du Zimbabwé , un draw fort élogieux par cette équipe entrainée par un certain Amrouche qui a déjà fait ses preuves en coachant les Harrambés Stars du Kenya .

A.Remas