<span style='text-decoration: underline;'>Elles sont plus de 65% à avoir décroché leur Bac </span>:<br><span style='color:red;'>Les filles ont cartonné</span>

Elles constituent en effet, une bonne majorité de candidats à l’examen du baccalauréat. Ce ne sont pas moins de 65% de bacheliers qui sont en réalité des bachelières. La ministre de l’Education qui a révélé cette proportion, a également souligné que les lignes ont quelque peu bougé au niveau des filières.

Les résultats du baccalauréat 2017, rendus publics hier, ont confirmé un certain tassement dans le niveau des lycéens, mais également une tendance à l’amélioration graduelle du taux de succès. Avec les 56,07% de réussite annoncées par la ministre de l’Education nationale, le baccalauréat de 2017 peut constituer une bonne année, tenant compte du taux obtenu en 2016 qui était de 49,79%. Il reste que les deux sessions qui ont connu des fortunes diverses, allusion à l’important taux d’absentéisme à la seconde, estimé à plus de 80%, marqueront les anales de l’Education nationale. C’est dire que le Bac n’est pas une histoire banale en Algérie et les 491.298 candidats scolarisés, en sus des 270.403 candidats libres, ont vibré au même temps de millions d’autres Algériens avant eux. Dans le chiffrage officiel, l’élément féminin a représenté 54,71%. Un taux relativement logique, sachant que la déperdition scolaire est le fait des garçons, pour de multiples raisons culturelles et sociales.

Dans ce baccalauréat, il est tout de même un élément fortement apprécié, puisqu’il concourt à l’insertion des Algériens qui ont, à un moment ou un autre de leur vie, mal tourné. Il s’agit des détenus aux nombre de 3.710 qui ont passé leur baccalauréat.

L’importance de l’examen, s’explique ainsi par le nombre de citoyens impliqués et l’option qu’elle ouvre dans la vie de chacun. Cette réalité est d’autant plus palpable que la réussite «fulgurante» des filles atteste de l’importance de cet examen dans la libération sociale et culturelle de l’individu. Elles constituent en effet, un bonne majorité de reçus. Ce ne sont pas moins de 65% de bacheliers qui sont en réalité des bachelières. La ministre de l’Education qui a révélé cette proportion, a également souligné que les lignes ont quelque peu bougé au niveau des filières.

On apprendra ainsi, que la filière des mathématiques a fait admettre 68,70% de lycéens dans le cycle universitaire. La ministre constate à ce propos, que cette filière «attire désormais de plus en plus d’élèves». Il faut savoir, à ce propos, que des lycéens algériens ont remporté plusieurs prix à des concours de mathématiques notamment aux olympiades internationales de Rio de Janeiro, au Brésil. Mais avant, ils se sont distingués lors d’une rencontre des pays de la Méditerranée consacrée au jeunes matheux. C’est dire que l’enseignement en Algérie n’est pas aussi catastrophique qu’on peut le penser. Mais pour les prochains baccalauréats, Mme Benghebrit ambitionne tout de même d’apporter une amélioration au contenu et au niveau pédagogique. Cela passe par l’amélioration de la forme et du contenu des manuels scolaires qui, annonce la ministre, fera l’objet, en septembre prochain, d’un Salon sur le livre scolaire. Une initiative dont le but est de rapprocher les acteurs, mais plus que cela, le ministère entend améliorer les nouveaux livres scolaires notamment «ceux des 3e et 4e années primaire et des 2e et 3e années moyenne appelant les éditeurs à participer à l’élaboration de ces livres» a révélé la ministre.

En tout état de cause, une prise de conscience générale de la nécessité d’œuvre à la base pour garantir un taux de réussite important au baccalauréat, est une réalité de tous les jours. En attendant, le ministère de l’Education travaille d’année en année, avec les élèves, les sensitifs, les inspecteurs et les partenaires sociaux. Cela fait beaucoup de monde à convaincre, mais au final, les résultats obtenus, sont pérennes, preuve en est, l’année scolaire 2016/2017 s’est déroulée sans anicroche avec à la clé un taux de réussite en légère hausse.

