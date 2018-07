<span style='text-decoration: underline;'>Le taux de réussite au BAC est à 55%</span>:<br><span style='color:red;'>Les filles très loin des garçons avec 65,29%</span>

Le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2018 est de 55,88%, a annoncé hier, la ministre de l’Education nationale Mme Nouria Benghabrit sur sa page facebook.

Selon la ministre qui intervenait sur les ondes de la Radio nationale (Chaine 3), le taux de réussite au BAC 2018 est en léger «recul de 0,20%» par rapport à celui de l’année 2017 (56,07%), tout en précisant «sur le long terme, on est en train d’avancer». Il y a 20 ans, le taux de réussite était de 20 à 30% et sur les dix dernières années nous étions entre 40 et 60%». Ainsi, la ministre a refusé de qualifier cette légère baisse de «régression». Pour appuyer ses réponses, la ministre a cité les taux de réussite des années 2015 (51,36%), 2016 (49.79) et 2014 (45.01%), estimant que c’est un taux qui «connait certes, une évolution qui est longue et lente, mais il est en train d’avancer».

Par filière, l’hôte de la Radio nationale, a indiqué que c’est «le Bac mathématiques qui vient en tête avec un taux de réussite de 78.61%», tout en confirmant ainsi son avancée «notamment sur la longue période». Il est suivi par les sciences expérimentales avec 59.40% d’admis, langues étrangères (56.06%) lettre et philosophie (48.63%) et enfin la filière gestion économie qui ferme la marche avec seulement 47.18% de réussite a-t-elle ajouté.

L’Invitée de la Chaine 3 signale, en outre, que le taux de réussite de la gente féminine dépasse largement celui des garçons pour respectivement 65,29% contre 34.71% pour les garçons.

Concernant, les écoles privées, la ministre dira qu’elles sont en progrès, puisque, dira-t-elle, contrairement aux années précédentes, «le taux de réussite est supérieur à celui du public. Ce qui signifie qu’il y a des efforts qui sont fournis».

Les résultats du baccalauréat seront annoncés aujourd’hui 20 juillet en cours sur le site de l’Office national des examens et des concours (ONEC), dès 20h00. A noter, que plus de 700.000 candidats et candidates étaient convoqués pour passer les épreuves du baccalauréat cette année.

D’après les données fournies par le ministère de l’Education, le nombre global d’élèves concernés par le baccalauréat cette année, était de 709.448 dont 40% de candidats libres. Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisinait les 400, soit 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. 849 candidats de nationalités étrangères ont également passé l’examen.

Alger: Noreddine Oumessaoud