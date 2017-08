Le principe du 51/49 pour tout projet d’investissement, le droit de préemption de l’Etat pour les sessions d’actions de firmes étrangères installées en Algérie. Ce sont les fondamentaux de la politique économique du pays depuis près de dix ans. Des principes d’ailleurs décidés au moment où le nouveau Premier ministre était aux affaires et à un moment où les cours du pétrole avaient fait un brève plongeon. Il faut dire qu’entre temps, les partenaires de l’Algérie ont en parlé, mais certainement pas assez pour les remettre en cause. Il est entendu que l’exécutif Ouyahia maintiendra le cap du «patriotisme économique».

En tout logique, c’est le nouveau ministre du Commerce qui aura la part facile. Il peut aisément expliquer le pourquoi du comment des échecs répétés de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. Il n’aura plus besoin à tourner au tour du pot, à nous ressortir les mille deux cents questions auxquelles l’Algérie a répondu, les centaines de textes réglementaires qu’elle a modifiés, ni les rounds qu’ont dit décisifs, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Il n’aura plus à faire sa gymnastique pour répondre aux questions de la presse nationale. Et pour cause, la raffermissement du concept de patriotisme économique, ce n’est même pas la peine de penser à l’OMC.

Ce n’est manifestement pas un objectif pour le futur gouvernement et un gros poids en moins pour les hauts fonctionnaires du ministère du Commerce. Ils devront néanmoins s’appliquer pour trouver des débouchés réels aux produits nationaux qui, nouvelle ère oblige, seront les vedettes du discours gouvernemental. Il faut savoir, en effet, que le patriotisme, ce n’est pas seulement compliquer la vie aux producteurs étrangers. C’est aussi développer l’industrie nationale et exporter. Mais pour que cela puisse se faire, encore faut-il produire.

C’est là le principal défi que devra relever l’exécutif version Ouyahia. Le gouvernement dispose d’une année et demi pour rendre irréversible, une stratégie de relance économique clair et transparente. Le Premier ministre qui n’est pas à sa première expérience gouvernementale, bénéficie de sa propre expérience et pourra capitaliser sur ses propres succès et échecs, comme sur ceux de ces prédécesseurs.

Par Smaïl Daoudi