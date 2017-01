A quelques semaines de scrutins très importants pour nous, comme pour eux, et à quelques mois d’un grand rendez-vous avec l’histoire, il se trouve toujours, des personnalités françaises qui veulent toujours embellir le passé colonial de leur pays. Qu’ils le fassent directement, comme on en a l’habitude ou de manière insidieuse, à l’image du dernier rapport de deux députés qui insinuaient que l’Algérie aurait du rester française, les propos sont franchement nauséabonds et s’évertuent à sortir les Harkis de leurs tanières. On ne voit pas d’autres explications.

Le plus embêtant avec ces Français, c’est justement cette attitude qui vous donne l’impression que le repentir est au bout des lèvres. Et puis là où on s’y attend le moins, le système vous sort un Glavany, ancien boy de François Mitterrand, lui-même ancien ministre, qui a signé des condamnations à mort de militants algériens durant la guerre de libération nationale. C’est que les hommes et les femmes qui font et défont les lois dans ce pays et qui vont jusqu’à en faire à destination de pays tiers, à l’exemple de la fameuse loi sur le génocide des Arméniens, ne veulent pas qu’un pays tiers, fasse une loi qui concerne le passé, plus que sombre de leur nation. C’est l’une des conclusions logiques des rapports réguliers, qui font penser à la fameuse expression de Napoléon: «la meilleure défense, c’est l’attaque».

La fausse inquiétude du député français, quant à l’avenir de l’Algérie, traduit en réalité, la crainte permanente de voir la classe politique algérienne, remettre au goût du jour, la loi sur la criminalisation du colonialisme. Le député ne sait d’ailleurs plus quoi dire, pour voiler la vérité crue, que l’ambassadeur de son pays, en poste à Alger a reconnu, que son ministre de la Défense prend pour un fait d’Histoire incontournable, l’utilisation d’Algériens comme cobayes humains lors des essais nucléaires de Reggan. Cela Glavany en parlera en d’autres circonstances et dira qu’il n’y a pas de lien entre les méfaits du colonialisme et le fait que l’Algérie indépendante a débuté son parcours avec une partie de son sud irradiée et à peine 500 cadres, pour construire une nation. En «bons démocrates», les députés français doivent prioritairement, s’indigner, du fait que l’Etat de leur pays, refuse de céder à l’Algérie, les archives de la colonisation. Lorsque cela se fera, les Glavany n’auront plus rien à dire.

Par Smaïl Daoudi