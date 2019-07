<span style='text-decoration: underline;'>Talaë El Houryate et le dialogue nationale inclusif</span>:<br><span style='color:red;'>«Les garanties d’abord»</span>

Talaë El Houryate, qui considère l’élection d’un président comme seule et unique voie pour sortir de la crise, estime dans son communiqué qu’ «un Président élu légitimement aura comme mission de mener les réformes nécessaires pour sortir le pays de l’impasse politique actuelle.

Affichant une appréciation plutôt positive par rapport à l’ouverture annoncée du dialogue, le parti de Ali Benflis, Talaë El Houryate, a estimé dans un long communiqué rendu public hier, que le discours du 3 juillet dernier du président de l’Etat comportait des points positifs, à même d’enclencher un réel processus de sortie de crise. Le parti de l’ancien chef du gouvernement et deux fois candidat malheureux à la présidentielle voit dans la mise en place du panel un autre facteur encourageant. Il retient néanmoins dans son communiqué que cela ne suffit pas pour lancer le dialogue national. Il s’agira, pour ce faire, «d’insister sur le fait que la composition du Panel qui sera chargé de la direction et de la gestion du dialogue national ne saurait être l’affaire exclusive du régime politique en place et devra recueillir l’assentiment le plus large», lit-on dans le document du parti. En plus de cette condition, Talaë El Houryate préconise également de «s’assurer que le pouvoir ne s’ingèrera, à aucun moment, ni de quelque façon que ce soit, dans le processus du dialogue et de son déroulement et qu’il s’engage à respecter et à mettre en œuvre l’intégralité des termes du consensus qui se dégagera de ce processus». Cela en plus de «veiller tout au long du processus du dialogue que le règlement de la crise s’inscrive dans la trajectoire de la satisfaction des revendications justes et légitimes de la révolution démocratique et pacifique». Un autre aspect qui ne figure pas dans la littérature des autorités centrales, mais que le parti de Benflis pose comme un point crucial, à savoir, l’exigence de «garanties pour la mise en œuvre de la feuille de route pour la sortie de crise que seule l’Armée Nationale Populaire peut assurer».

A deux jours de la mise en place du panel, le Bureau politique de Talaë El Houryate, dit constater «l’ambigüité de l’attitude du pouvoir qui, d’un côté, affiche sa disponibilité au dialogue et de l’autre, tarde à créer un climat politique favorable à ce dialogue.» Il y a là un procès d’intention où tout simplement la stratégie de la pression permanente qu’adopte ce parti de l’opposition pour éviter tout échec de la mission du panel. Dans ce registre, le communiqué note «la présence au pouvoir d’un gouvernement, nommé par « les forces anti constitutionnelles » et dont le départ est exigé par les Algériens, constitue un véritable obstacle au dialogue».

Maintenant, néanmoins, une dose d’optimisme dans son attitude, le parti de Benflis «demeure convaincu que l’élection d’un Président de la République dans des conditions de régularité et de transparence incontestables, dans les meilleurs délais possibles, est la voie la plus démocratique, la plus sûre, la plus courte, et la moins onéreuse pour notre pays aux plans sécuritaire, politique, économique et social».

Cette lecture qui s’accorde parfaitement avec les intentions affichées par le pouvoir, apporte le trop-plein de crédibilité du discours de Benflis et construit une convergence entre sa position et celle de l’Etat et de l’institution militaire.

Cette vision de Talaie El Hourriyet sur la sortie de crise, procède, apprend-on «de deux impératifs qu’il faut concilier : l’impératif de la prise en considération des aspirations populaires exprimées depuis plus de cinq mois et celui de l’urgence d’une sortie de crise pour écarter tous les risques de dérives et de dérapages préjudiciables à la stabilité du pays, à la sécurité nationale et à la cohésion de l’Etat-Nation».

Et le communiqué de souligner enfin que le dialogue s’impose comme «un devoir historique pour la classe politique, la société civile et les élites de la Nation, de protéger la Révolution démocratique pacifique en contribuant à la réunion des conditions de la tenue d’un dialogue pour un grand compromis national afin de réaliser l’aspiration populaire à un changement de régime politique ouvrant, ainsi, la voie à l’édification d’un Etat de droit, démocratique et social».