<span style='text-decoration: underline;'>Hydrocarbures </span>:<br><span style='color:red;'>Les géants pétroliers mondiaux affichent leur volonté d’investir en Algérie</span>

Plusieurs firmes pétrolières étrangères ont affiché leur volonté d’investir en Algérie dans le secteur des hydrocarbures.

La liste de ces entreprises, dévoilée par le PDG de la Sonatrach Abdelmoumène Ould Kaddour, comporte les géants du domaine des hydrocarbures. Il s’agit entre autres de l’ENI, BP et Shell. Celles-ci «sont extrêmement intéressées par l’investissement et la relance de leurs activités en Algérie qui est devenue un pays fréquentable grâce à sa sécurité», a affirmé lundi le premier responsable de la Sonatrach.

Au cours d’un point de presse tenu à l’issue d’une visite dans la wilaya de Ouargla, Ould Kaddour a affirmé que l’Algérie est convoitée pour divers facteurs dont notamment la sécurité et la stabilité.

«L’Algérie est un pays debout et les gens cherchent à travailler avec nous» a-t-il affirmé avant d’inviter la presse à encourager et préserver et la presse à un rôle important à jouer dans ce sens.

Pour ce qui est de sa visite dans la région, Ould Kaddour s’est rendu à un site devant accueillir le projet d’un complexe médico-socioculturel, visant à répondre aux besoins croissants en matière d’amélioration de la prise en charge sociale des travailleurs de la Sonatrach et de leurs ayants-droits, selon les explications fournies sur place à la délégation. Doté d’un financement global de 1,55 milliard de DA, ce futur complexe multifonctionnel qui sera construit au niveau du quartier Ennasr (périphérie ouest de la ville de Ouargla), disposera de diverses installations, notamment un hôtel, un jardin pour enfants et un centre médico-social a-t-on expliqué. Le P-dg du groupe Sonatrach a visité à Hassi-Messaoud, une unité de traitement du brut du Sud (UTBS), conçue pour traiter la totalité du pétrole brut du champ de Hassi-Messaoud qui totalise actuellement plus de 1.000 puits. Opérationnelle depuis 2010, cette unité a été réalisée par Saipem (compagnie italienne spécialisée dans la recherche et les forages pétroliers et intégrée dans le groupe ENI), et offre une capacité de traitement de 300.000 barils/jour. L’UTBS de Hassi-Messaoud est initialement destinée au traitement du brut séparé provenant de six (6) unités satellites, selon sa fiche technique.

Le travailleur est un d’élément essentiel pour le développement de la Sonatrach

À cette occasion, le PDG de la Sonatrach a mis en exergue la valeur du travailleur, le qualifiant d’élément essentiel pour l’accompagnement et le développement de la compagnie nationale. Il a affirmé que la Sonatrach est une entreprise du peuple algérien «et nous avons pris la décision que désormais tout ce qui concerne le social, le médical, le culturel et le sportif est géré au niveau de la Direction générale, afin d’avoir une meilleure coordination».

Le responsable a annoncé la possibilité d’ouverture par Tassili Airlines de nouvelles dessertes reliant Ouargla à d’autres villes, à l’instar d’Alger et d’Oran. Il a affirmé dans ce cadre que «l’implication de la Sonatrach est très importante, nous avons une entreprise intégrée et la relation avec le syndicat est excellente» a-t-il assuré lors d’une rencontre organisée à la division Sonatrach de Haoud Berkaoui (30 km de Ouargla).

La rencontre est organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sociale de l’entreprise, notamment l’amélioration de la prise en charge médicale des travailleurs et la génération du système ‘‘tiers payant’’ qui s’occupe de la prise en charge d’une partie des frais engagés pour des soins médicaux au niveau de différentes structures de santé privées, conventionnées et implantées à travers le territoire national.

Par ailleurs, le Pdg de la Sonatrach a souligné le rôle important attendu de la presse nationale dans l’orientation de l’opinion publique au service du pays.

«L’information, notamment celle à vocation internationale, quant à elle n’est pas bien traitée, peut faire beaucoup de mal. La presse est une institution nécessaire pour notre travail» a-t-il affirmé.

Il a insisté sur l’importance de la responsabilité engagée et le professionnalisme des gens du journalisme considéré. En marge de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des responsables et cadres de l’entreprise, des autorités locales et de représentants de la société civile, une série de conventions de sponsoring a été signée entre le groupe Sonatrach et six (6) clubs sportifs locaux activant dans différentes disciplines.

Alger: Samir Hamiche