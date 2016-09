<span style='text-decoration: underline;'>A quelques mois des législatives</span> :<br><span style='color:red;'>Les germes de la surenchère</span>

Une partie de l’opposition tire l’Algérie vers le bas en voulant créditer la thèse d’un pays totalement corrompu et incapable de prendre en charge des opérations démocratiques. Les critiques de ces opposants sont tellement féroces que l’on désespérerait de voir un jour la démocratie s’installer dans le système politique.

Une partie du personnel politique semble partager la crainte de voir des forces revanchardes polluer les prochaines élections législatives et locales prévues en mai et octobre 2017. Abdelkader Bensalah et Ahmed Ouyahia n’ont pas caché leur appréhension par rapport aux risques de surenchérissement qui conduirait immanquablement à des tensions au sein de la sphère politique et même au niveau de la société. A en croire ces responsables politiques, les germes de la fitna ont déjà été plantés au travers d’une campagne contre toute initiative politique du pouvoir.

Il faut dire, à ce propos, qu’à dessein ou pas, le décor d’une confrontation, non pas des idées, mais des intérêts, a été planté par plus d’une année d’«oppositionisme» radical conduit par la Coordination nationale pour la transition et les libertés démocratiques (CNTLD). Très fortement médiatisée, cette organisation de l’opposition a développé un discours en rupture totale avec des thèses dialoguistes, amenant la scène politique nationale à une sorte de cul de sac. Il faut dire que l’oppositionisme de la CNTLD a chahuté la démarche réformatrice du président de la République auprès de l’opinion nationale.

De fait, toutes les initiatives allant dans le sens d’une plus grande ouverture politique, n’ont pas eu l’impact voulu sur la société. En effet, bien que «révolutionnaire» sur certains aspects, la nouvelle Constitution n’a pas apporté le souffle d’enthousiasme que l’on attendait d’elle. C’aurait été pourtant un argument de taille pour une saine mobilisation populaire autour des prochaines échéances, aux fins d’inscrire l’Algérie dans une ère démocratique véritable. Or, au lendemain de la rentrée sociale et à quelques mois d’un scrutin majeur, certaines formations de l’opposition continuent à mettre en doute la sincérité de l’administration et préparent d’ores et déjà leur campagne pour dénoncer un vote qui n’a pas encore lieu.

Cela pour dire que les conditions d’une confrontation politique saine ne sont pas réunies et une partie de l’opposition tire l’Algérie vers le bas en voulant créditer la thèse d’un pays totalement corrompu et incapable de prendre en charge des opérations démocratiques. Les critiques de ces opposants sont tellement féroces que l’on désespérerait de voir un jour la démocratie s’installer dans le système politique.

La conséquence de cette offensive permanente de ces «professionnels de l’oppositionsime» est une sorte de désespérance qui a tendance à gagner une partie de la jeunesse. On est, de fait, dans une situation de «pré-révolution» si l’on se mettait à croire à ces discours dévastateurs sur le pouvoir et ses actions pour redresser la barre au double plan politique et économique.

Ahmed Ouyahia et Abdelkader Bensalah, tout deux dirigeants du RND, ne tirent pas la sonnette d’alerte, mais leur crainte est justifiée au sens où cette opposition radicale qui veut en découdre, est très fragile et pourrait être manipulée par des forces hostiles à l’Algérie. Faut-il relever, en effet, que les propos souvent mensongers, sont repris au vol par certains personnages connus pour leur hostilité à l’Algérie et renvoyés à l’opinion nationale via les réseaux sociaux. Ces personnages-là sont à l’affut et se préparent à monter des «opérations politico-militantes» contre l’Algérie sous couvert de débat électoral. Cela s’appelle la surenchère et pareille posture peut amener les Algériens à douter. Et lorsqu’un peuple doute, les troubles ne sont pas loin.

Smaïl Daoudi