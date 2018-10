<span style='text-decoration: underline;'>le président de l’APC d’Oran, Nouredine Boukhatem</span>:<br><span style='color:red;'>Les gestionnaires sommés à plus d’efforts pour recouvrer les ressources fiscales</span>

Les gestionnaires de la commune d’Oran ont été sommés à plus d’efforts pour assurer le recouvrement des ressources fiscales, lors du conseil de l’exécutif local tenu dimanche au siège de l’Assemblée populaire communale (APC).

Les besoins pressants en financement des seuls secteurs urbains dépassent 50 millions DA, a fait savoir le président d’APC d’Oran, Nouredine Boukhatem, à l’assistance formée des délégués communaux, directeurs des différentes divisions communales et représentants des directions des impôts Est et Ouest, mettant en avant les difficultés financières que traversent la commune pour faire face à ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.

Le président d’APC d’Oran a évoqué, dans ce sens, la situation des concessionnaires chargés de la collecte des ordures ménagères qui ont observé samedi un arrêt de travail, pour n’avoir pas été payé, déplorant le non versement de la quote-part des impôts qui revient de droit à la commune.

Une situation qui perdure depuis l’année 2013 . Il s’agit notamment des recettes provenant principalement de la taxe d’assainissement et la taxe foncière, de même que la taxe sur les commerçants de haï «Akid Lotfi» qui vont dans les caisses de la commune de Bir El Djir, selon des intervenants qui ne comprennent pas cette situation alors qu’il s’agit d’un quartier relevant du secteur urbain qui est rattaché à la commune d’Oran .A deux mois de la fin de l’exercice 2018, seules la moitié des sommes prévues sont rentrées dans les caisses de la commune, a indiqué cet élu local. Selon les explications fournies par les gestionnaires locaux, l’administration des impôts transmet un document officiel appelé communément «fiche de calcul» qui communique le montant des recettes provenant de la fiscalité afin de préparer le budget primitif de l’année.

La situation des recettes provenant de la fiscalité pour l’année 2018 fait état d’un recouvrement de 2,935 millions DA des produits communaux alors que les prévisions effectuées sur la base de la fiche de calcul tablent sur plus de 4 milliards de DA, a précisé le chef de cabinet de la commune, Mustapha Bentayeb. Il s’agit notamment des recettes des plaques et annonces lumineuses, de permis de construire, de kiosques et terrasses, de parkings, de panneaux publicitaires, de droits de garderies, des abattoirs, de halles et marchés, de locations d’infrastructures sportives, du marché de ventes de véhicules utilisés et autres. Le cas d’autres produits communaux et qui constituent un gisement fiscal important pour renflouer les caisses ont été abordés lors de cette rencontre.