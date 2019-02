<span style='text-decoration: underline;'>Coopération médicale Algéro-turque </span>:<br><span style='color:red;'>Les greffes hépatiques et de la moelle osseuse au menu</span>

Afin de promouvoir et développer la coopération entre les médecins des deux pays turc et algérien, on apprend qu’une délégation de professeurs en médecine et des administrateurs de la branche santé du Conseil des relations économiques étrangères turque, a séjourné en Algérie dernièrement.

Suite à une déclaration de ces derniers, les spécialistes turcs nous apprendrons que le but de ce séjour et de la rencontre organisés avec leurs homologues algériens, entrent dans le cadre d’assoir les grands traits d’une coopération entre les deux pays et qui portera sur plusieurs spécialités médicales et chirurgicales dont la greffe d’organes, la gastro-entérologie-hépatologie,l’hématologie pédiatrique, la chirurgie cardiovasculaire, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, la chirurgie générale, l’oncologie et, enfin, la greffe de la moelle osseuse. Une alternative qui facilitera le transfert de technologies et du savoir-faire entre les deux pays. Par ailleurs, on saura que cette rencontre a été marquée également, par une rencontre entre les représentants du Conseil d’affaires turc, et des hauts responsables au Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ceux de la Caisse Nationale des travailleurs Assurés Sociaux (CNAS ). De même qu’ils ont eu à visiter le centre Hospitalo universitaire, CHU Mustapha Bacha d’Alger. Une rencontre et des visites qui ont été bénéfiques pour les deux parties. En effet, les efforts des Professeurs, Hamdi Karakayali et Remzi Emiroglu de Acibadem qui est le plus grand groupe hospitalier turc, ont été promptement accueillis par les responsables de la caisse de sécurité sociale. De même qu’il importe de rappeler que Acibadem est un établissement de santé turc qui a reçu 45.000 malades étrangers en 2018 dont 1500 Algériens. Ainsi, il devient impératif de renforcer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la santé”, on saura même que des producteurs de produits pharmaceutiques turcs envisagent de s’installer en Algérie. Il importe de rappeler que la première greffe hépatique à Oran a été réalisée en 2012 à l’EHU d’Oran par deux équipes médicales ; l’une française et la seconde algérienne.

Concernant la malade, une jeune fille de 30 ans, a reçu le greffon de sa sœur, âgée de 47 ans. Le foie étant le seul organe capable de se régénérer, il est possible de réaliser une transplantation hépatique à partir d’un greffon prélevé chez un donneur vivant, appartenant à la famille proche du receveur.

F.Abdelkrim