<span style='text-decoration: underline;'>26 Rue Larbi Ben M'hidi - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants crient leur détresse</span>

Il ne faut surtout pas se fier aux belles façades des immeubles de la rue principale d’Oran qu’est la rue Larbi Ben Méhidi, ex Rue d’Arzew.

En effet, La plupart des immeubles sont vétustes et si les façades de certains immeubles sont attrayantes, l’intérieur est une toute autre histoire. Au 26 de cette même rue, l’immeuble fantôme dont les escaliers sont soutenus par la ferraille, vous donnent des sueurs froides si vous devez les emprunter. Les marches des escaliers sont inclinées et reposent sur des supports en fer qui ont été posés provisoirement depuis des années. La plupart des locataires ont fui l’immeuble, d’autres n’ayant pas où fuir demeurent en alerte continue et passent des nuits d’angoisses.

On constate que plusieurs plafonds des étages supérieurs se sont effondrés. Cet immeuble a reçu la visite des experts, il ya plusieurs années, et les résultats de l’étude de l’état de l’immeuble confiés au C.T.C ne sont pas encore connus. Peut être, attendent-ils simplement l’effondrement de l‘immeuble pour classer le dossier (donc ce n’est ni la faute de l’OPGI, ni du C.T.C).

Mais ces immeubles dont la plupart des locataires sont propriétaires de leurs appartements, ne s’accordent pas sur la prise en charge de l’entretien de l’immeuble, d’autant plus que les changements de propriétaires n’arrangent pas les choses. Alors que ces vieux immeubles ont besoin d’entretien périodique, aucune réglementation de la copropriété n’est appliquée aux locataires pour assurer l’entretien des immeubles. Et ainsi, par manque d’informations et d’application d’une convention de copropriété des locataires, les immeubles subissent le même problème d’entretien et ces bâtiments dont la plupart sont vétustes commencent à ressentir le poids de leur âge, et cela , par manque d’entretien.

Adda.B