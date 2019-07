Les habitants de Belgaid ont lancé un cri de détresse aux services concernés pour faire face au problème de la collecte des ordures qui perdure depuis plusieurs semaines à l’est de la ville.

En effet, hier à Belgaïd, la situation a été catastrophique, de grandes quantités d’ordures jonchent le sol, «c’est inacc7eptable, les camions passent une fois tous les dix jours, regardez ces immenses quantités d’ordures» nous dira un habitant, avant d’ajouter: «Les odeurs nauséabondes envahissent les lieux, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres, les moustiques sont partout, nous avons peur pour nos enfants, c’est vraiment lamentable, la collecte doit être effectuée quotidiennement». Les habitants ont émis plusieurs interrogations, que cette situation perdure depuis des semaines, «où sont les services de la commune de Bir El Djir ?

C’est à la commune d’assurer la collecte, il y a des milliers de familles ici, à quelques mètres du village méditerranéen et du nouveau stade, c’est ça Oran qui va abriter les jeux méditerranéen 2021 ?». Un autre problème a été soulevé par les citoyens qui est celui de la multiplication du nombre de chiens errants qui s’approche des cités à la recherche de la nourriture, durant les premières heures de la matinée difficile de marcher dans ces cités, à cause des aboiements de ces chiens qui sont nombreux comme plusieurs chantiers de construction sont implantés tout autour de ces cités.

Notons que le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, a ordonné il y a quelques mois, l’interdiction de l’élevage de chiens non surveillés à travers les 26 communes de la wilaya. Selon une décision signée par le wali, «l’élevage des chiens et les laisser sans surveillance, est interdit à travers toutes les communes de la wilaya». Cette décision a été prise suite au danger omniprésent des chiens non surveillés et dans le but de préserver la santé publique. Notons, que la prolifération des chiens errants est constatée au niveau de plusieurs endroits de la wilaya, le pire est que leur nombre ne cesse d’augmenter.

Des milliards de cts sont dépensés annuellement pour les vaccins anti rage qui restent indispensable pour les citoyens mordus par ces chiens errants. Le plus grave, c’est que 60% des gens, consulte les médecins en retard, ce qui risque d’aggraver la situation.

Fethi Mohamed