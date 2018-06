<span style='text-decoration: underline;'>Le chantier des 1.252 unités LPL accuse un taux d’avancement de 70% </span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants de «batimate taliane» pourront être relogés fin 2018</span>

Le chantier de réalisation des 1.252 logements publics locatifs (LPL) à Bir El Djir destiné au relogement des habitants de «batimate taliane», accuse un taux d’avancement de 70% et pourra être livré d’ici la fin de l’année en cours. C’est ce qui a été annoncé lors de la dernière visite du chef de l’exécutif local à ce chantier par les responsables de l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Oran (OPGI).

Le wali a donné un ultimatum de six mois aux responsables des entreprises de réalisation pour finaliser les travaux. Le chantier des 1.252 unités LPL est confié à deux sociétés de construction, l’une algérienne et l’autre chinoise de droit algérien. L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) avait installé les deux entreprises pour la réalisation de 1.252 logements LPL sur l’ancienne base de vie de la société du bâtiment d’Oran Batior à Bir El Djir d’une superficie de 17 hectares. Les logements devaient être livrés fin 2016, mais deux ans après aucun logement n’a été attribué. Les habitants de «batimate taliane» avaient protesté en mars dernier pour exiger la prise en charge des recours déposés il y a 16 mois et la reprise des travaux du projet des 1.252 logements en souffrance. Les contestataires avaient bloqué la circulation sur le 3ème bd périphérique.

Des délégués des concernés avaient été reçus par le wali en présence du SG de la wilaya, du chef de la daïra, du maire d’Oran, la directrice du logement, le directeur de l’OPGI d’Oran et un député FLN. Après avoir entendu les revendications des délégués des habitants de ce quartier, le wali d’Oran avait décidé la mise en place sur le champ d’une commission de wilaya ad hoc qui a pour mission l’étude de tous les recours introduits par les personnes exclues.

Il a aussi ordonné à la directrice du logement à Oran et au directeur de l’OPGI de procéder dans les plus brefs délais à constituer une commission d’enquête composée des représentants du CTC et d’un bureau d’étude pour relever toutes les malfaçons dans la réalisation du projet des 1.252 logements en cours de réalisation à l’USTO près de la cité administrative. Le wali a aussi averti qu’il supervisera en personne le dossier du chantier des 1.252 logements publics locatifs.

H. Maalem