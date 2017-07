<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants découvrent le tramway</span>

La mise en service du tramway de la ville de Sidi-Bel-Abbès a suscité un engouement sans précédent de la part des citoyens qui découvrent, pour la plupart d’entre eux, ce moyen de transport moderne, propre et écologique.Deux jours après sa mise en service commerciale, les rames du tramway ne se désemplissent pas.

Au sentiment de découverte de ce moyen de transport, se mêlent une certaine satisfaction et une joie d’échapper aux encombrements du centre-ville et à la chaleur caniculaire qui marque ce mois de juillet.Les voyageurs interrogés par l’APS expriment une certaine fierté du fait que leur ville dispose enfin d’un tramway, au même titre que les grandes villes d’Alger, d’Oran et de Constantine.

Nous avons longtemps attendu cet évènement. L’attente valait la peine malgré les quatre années de travaux qui ont pénalisé le citoyen. Le tram nous permettra de faire un gain de temps considérable dans nos déplacement a indiqué Mohamed, fonctionnaire au pôle universitaire de Sidi Bel-Abbès.Et d’ajouter, je suis parmi les travailleurs les plus chanceux puisque le tramway me permet de rallier mon lieu de travail dans un temps record et sans risque d’être en retard comme à l’accoutumée. Le jeune Nouredine estime, pour sa part, que même si le tramway ne passe pas sur les différents pôles, il reste un moyen de locomotion très rapide. Maintenant, plus besoin de prendre un taxi ou un clandestin pour aller au centre-ville , a-t-il ajouté, avec un air de satisfaction.Pour Mme. Amina, enseignante, la mise en service du tramway va énormément la soulager des tracas du transport C’est un gain de temps extraordinaire qu’il offre en plus du confort et du prix très raisonnable du ticket, précise-telle.En plus de ce sentiment de satisfaction exprimé par les usagers, ce mode de transport moderne a eu des répercussions positives sur les plans socioéconomiques. Le tramway a participé à la résorption du chômage dans la wilaya puisque les travaux qui ont duré presque 4 ans ont permis la création de plus de 2.500 emplois directes et indirectes a indiqué le responsable du projet, Laid Ziane. Il a ajouté qu’avec sa mise en service, le projet va participer à la création de plus de 400 postes d’emploi, répartis sur les différents lieux et pour les différents besoins comme l’entretien, le contrôle, le centre de conduite qui participe à la bonne marche de ce moyen de locomotion.

Un bien public à préserver

Le tramway de Sidi-Bel-Abbès entame sa première navette à partir de 5 h du matin pour arrêter ses activités à 23h. Le prix du ticket a été fixé à 30 DA l’unité, ce qui est nettement abordable. Des abonnements sont proposés aux étudiants, aux familles nombreuses et aux seniors. Le but estd’encourager les gens à prendre ce moyen de transport a indiqué le directeur de wilaya chargé du transport, Riad Boumediene.Par ailleurs, le tramway dispose d’un système moderne de billetterie ainsi que de la gestion des panneaux de signalisation sur tout le long du tracé, à partir du centre de commande garantissant ainsi une plus grande sécurité.Le même responsable a précisé, en outre, que les 30 rames, 26 seront exploitées pour les allers-retours et mises en service progressivement. Les autres rames seront stationnées au centre de maintenance, pour pallier aux éventuelles pannes techniques ou accidents.Chaque rame peut transporter quelque 400 passagers à une intervalle de 8 minutes soit presque 6.000 voyageurs quotidiennement et une prévision de 12 millions d’usagers par an.Il est à noter le tracé de ce tramway s’étend sur une distance de 14.26 Km et compte 22 stations et 3 pôles de permutation au départ de la station urbaine sud, passant par plusieurs endroits stratégiques de la ville notamment le pôle universitaire et le projet de la nouvelle ligne ferroviaire de SBA.Pour rappel le ministre des travaux publics et du transport, Abdelghani Zaalane, a inauguré mardi ce tramway, réalisé dans le cadre de la politique de l’Etat visant à améliorer les conditions de transport des citoyens, en renforçant les structures et en modernisant les moyens de transport. Le ministre a également appelé à multiplier les campagnes sensibilisation afin de préserver ce bien public qui a coûté plus de 28 milliards DA.