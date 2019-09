<span style='text-decoration: underline;'>Cité 1300 logements AADL d’Aîn Beïda</span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants réclament le transport et les services</span>

De dizaines d’habitants de la cité 1.300 logements AADL d’Aïn El Beïda (Oran) ont organisé, dimanche, un sit-in pour réclamer le transport et des services indisponibles dans ce site d’habitation, a-t-on constaté.

Les protestataires ont bloqué la 4ème voie d’évitement menant à la commune de Misserghine en posant des pneus et des pierres. La circulation automobile au niveau de cet axe menant vers la voie express reliant Oran et Tlemcen, a été également paralysée. Les revendications concernent notamment la disponibilité du transport, des établissements scolaires, services et la réalisation d’un chemin et autres. Des protestataires interrogés par l’APS ont expliqué que leur cité est dépourvue de tous les équipements et services notamment le transport.

Selon leurs propos, les habitants sont contraints de recourir aux taxis pour une somme de 300 DA alors que le transport scolaire des élèves des cycles moyen et secondaire est inexistant tout comme les locaux commerciaux et autres services.

Lors de sa dernière visite sur site, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, avait donné des instructions aux responsables des secteurs concernés pour remédier à cette situation.

Celle-ci reste inchangée et difficile pour de centaines de familles qui interpellent le wali à prendre des mesures d’urgence. Les tentatives de l’APS à contacter la direction régionale de l’AADL et la direction locale du transport sont restés vaines.