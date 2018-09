<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck sous un déluge de pluie et de grêle </span>:<br><span style='color:red;'>Les habitants sous le choc !</span>

Surpris en milieu de soirée, trois jours auparavant, par des pluies diluviennes qui se sont subitement abattu sur Ain El Türck, les habitants de cette contrée se sont réveillés sous le choc le lendemain.

Ils ont constaté avec désarroi des dégâts occasionnés sur des toitures ainsi que des voitures. En effet, aux alentours de 20h30 alors que rien ne laissait présager à un tel déluge, des torrents de pluies charriant des centaines d’objets hétéroclites, mêlés à de la boue dévalaient les artères et les ruelles de la ville en direction des parties basses de la ville voire en direction de la mer.

Des torrents de pluie qu’accompagnaient des grêlons de la grosseur d’une poignée de main, parcouraient à une vitesse vertigineuse la ville dans tous les sens, provoquant la panique chez les automobilistes et les piétons, pris dans le traquenard.

L’affolement s’emparera alors de la population qui courait elle aussi dans tous les sens pour se mettre à l’abri. Les piétons trouveront refuge, tant bien que mal, dans les cafés ou chez des particuliers pendant que les automobilistes déployaient leurs feux de détresse et tentaient de trouver un espace moins engorgé pour se garer. L’hécatombe dura un peu plus d’une demi-heure mais suffisamment pour faire craindre le pire.

Le lendemain, l’heure était au bilan chez les habitants comme chez les automobilistes dont nombre s’en sont sortis avec des pare-brises brisés et des toitures de carrosseries défoncées par les grêlons. Pour l’heure, aucune perte humaine n’est à signaler. Mais les dégâts occasionnés aux toitures des maisons ainsi que leurs façades, particulièrement des habitations vétustes, sont assez conséquents.

A Mers El Kébir, l’engorgement de la chaussée a jeté l’effroi sur les automobilistes qui s’étaient retrouvés bloqués sur cet axe routier qui a toujours été sujet à controverse, en raison de la récurrence du phénomène qui dure depuis plusieurs années. Inutile de rappeler la consternation des habitants de la Corniche oranaise et plus particulièrement ceux d’Ain El Türck qui appréhendent chaque pluie, plus encore, les averses.

Et pour cause, la défaillance des retenues collinaires et des voies d’emmagasinement et d’orientation des eaux pluviales constitue le problème majeur dans cette contrée, qui de surcroît, voit ses oueds sensés acheminer ces pluies vers la mer, obstrués par des constructions.

En effet, les trois grands oueds que compte cette commune (à Saint Germain, à Paradis plage et à Saint Roch) se sont transformés en îlots de maisons et ne remplissent plus leurs fonctions premières. Bloquées, les eaux pluviales empruntent ainsi les directions non appropriées pour aller s’abattre contre les habitations et envahir les artères. D’ailleurs, au quartier Paradis Plage, les habitations et leurs occupants ont failli être engloutis sous les eaux pluviales en raison de la défaillance des retenues collinaires.

Le grand danger venait en fait des tonnes d’eau et des objets hétéroclites mêlés à la boue et charriés par ces pluies diluviennes qui jaillissaient à grande vitesse vers ces pâtés de maisons.

Encore une fois est-il malheureux de constater, que les années se suivent et se ressemblent pour les habitants d’Ain El Türck qui doivent prier le Bon Dieu pour que la catastrophe les épargne.

Karim Bennacef