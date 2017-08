<span style='text-decoration: underline;'>Selon Youssef Azouza</span>:<br><span style='color:red;'>Les hadjis satisfaits des prestations de la mission algérienne à la Mecque</span>

Dans une déclaration faite à la presse à l’issue d’une réunion de coordination tenue au centre de la Mecque, en présence du directeur de cette structure, Zoheir Boudraa, et du consul général d’Algérie à Djeddah Abdelkader Kacimi El Hassani, le Directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) Youssef Azouza, a affirmé hier lundi, que les hadjis algériens sont satisfaits des prestations de la mission algérienne à la Mecque.

Le même responsable a souligné que des rapports satisfaisants ont été présentés par les différentes sections de la mission concernant les prestations fournies aux futurs hadjis. «Les services et les prestations assurés, ont été fort appréciés par les hadjis pris en charge depuis les aéroports de départ à leur arrivée aux Lieux Saints, notamment au niveau des sites d’hébergement» a indiqué M. Azouza, ajoutant qu’en prévision de la prochaine étape, celle de l’accomplissement des rites qui reste une étape difficile, des instructions et des orientations ont été données au comité des rites afin d’assurer le bon déroulement de l’opération.

Pour sa part, le consul général d’Algérie à Djeddah, s’est dit optimiste quant au succès de la saison du hadj 2017, soulignant que le consulat suit avec intérêt l’opération du hadj depuis janvier dernier. Le diplomate algérien a annoncé par ailleurs, le décès d’un hadji algérien, précisant qu’il s’agit d’un homme âgé (82 ans) et malade.

Nabil.G