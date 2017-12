Les haines indomptables

L’odeur de l’argent sale et de l’enrichissement illicite, ne cesse de se répandre sous le ciel de la capitale oranaise.

Depuis longtemps, Oran a gagné malgré elle, la réputation d’être un terrain de prédation, privilégié par une faune d’énergumènes venus de tous les horizons. Une ville, trop souvent frappée par la fatalité des échecs et soumise aux dérives, aux magouilles et aux trafics en tout genre, qui ont fini par briser les frontières du Mal et de l’Immoral. Ici, le trafic de drogue, ce kif traité «importé» du pays voisin, n’a jamais cessé d’élargir ses marchés, malgré les moyens de lutte et les efforts indéniables des services de police et de gendarmerie.

D’année en année, les quantités de drogue saisies, ne cessent pas d’augmenter, de nombreuses affaires sont traitées par les tribunaux, des centaines de personnes sont arrêtées et des dizaines d’individus sont incarcérés, encombrant davantage les maisons d’arrêt déjà saturées. Le fléau touche notamment, une jeunesse désœuvrée, rongée par des colères refoulées. Des haines, qu’ils espèrent atténuer à doses de «Rivotril», de «Subutex» ou de kif traité. En 2007, un bilan des services de la Sûreté de la wilaya d’Oran, indiquait que près de 4 tonnes de résine de cannabis et 9 000 comprimés psychotropes ont été saisis durant l’année. Dix ans plus tard, en 2017, les mêmes quantités de drogue sont saisies, presque chaque mois et des centaines de trafiquants et dealers sont arrêtés, illustrant l’ampleur croissante du fléau. Et les «affaires» qui se succèdent, alimentant l’angoisse des uns, et les fantasmes des autres, sur fond d’indifférence partagée. Un peu partout, à travers les quartiers et les grandes cités d’habitat périphériques, on assiste à une frénésie de dealers et de consommateurs, toujours plus nombreux, plus téméraires et plus «ingénieux». Tandis que de jeunes dealers amateurs sont «ramassés» par dizaines, les «barons», misant sur une stratégie de «partage des gains» sans «partage des risques», ne sont souvent pas inquiétés.

Ces «Maîtres du jeu», tapis derrière leur sale fortune, restent à l’écart des «complications». «Pour eux, une tonne de perdue, 10 de retrouvées» lâche un retraité, feuilletant son journal devant sa tasse de café. Et d’ajouter «Comment ne pas comprendre, que certains s’achètent des villas et des 4×4, comme s’ils venaient de gagner au loto». Au delà des spéculations des mauvaises langues attitrées, des noms et des pseudos de grands «barons» locaux, impliqués dans le trafic de drogue, sont souvent évoqués. Les histoires, connues ou moins connues, du «Chénoui», du «Sigli» et autres «Elbordji» sont reprises et racontées, forgeant parfois des envies, mais souvent des haines indomptables, conduisant les plus jeunes vers de sombres horizons…

Par S.Benali