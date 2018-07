<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Les Hamraoua à pied d’œuvre en Turquie</span>

Après une semaine de préparation à Zabana, qui a permis au nouvel entraineur, Badou Zaki de faire connaissance avec sa troupe, les Hamraouas ont quitté Oran, à destination de la Turquie pour y effectuer un stage de vingt jours.

En effet, une délégation, composée de 29 personnes, dont 22 joueurs, a quitté par route Oran samedi après-midi, pour rallier l’aéroport Houari Boumediene.

Les représentants oranais se sont envolés à destination de ce pays à 22h00. A leur arrivée à Istanbul, ils ont rallié par la suite leur lieu de stage, au niveau de la station thermale de Afyon, hier matin, vers les coups de 8h00 du matin, après un voyage qui a duré 19h00. Khoualed, qui n’entre pas dans les calculs de Badou Zaki a résilié son contrat, Kodjo et Bendjelloul, quant à eux n’ont pas été du voyage faute de passeport et de visa. Ces deux éléments rejoindront la troupe, dès le règlement de leur situation. Le staff technique est composé de l’entraineur en chef, Badou Zaki, de l’entraineur des gardiens, Boumaâchouk et du kiné Dellal, auxquels s’ajoutent les responsables du matériel, Hutchi et Salem Fodil. Le chef de délégation n’est autre, que l’expérimenté Hassani Krimo. Au regard du long voyage éreintant, le responsable technique d’El Hamri s’est montré compréhensif, lors de la première séance d’entrainement, qui a été essentiellement consacrée à la récupération, avant qu’il n’élève la charge. Les Hamraouas auront à leur disposition, toutes commodités et les moyens qui leur permettront d’effectuer un bon stage. Ce stage constitue une étape très importante de la préparation d’intersaison, où les coéquipiers de Helaimia devront bien profiter, afin de recharger leurs batteries, en prévision de la reprise de la compétition officielle. C’est aussi une opportunité pour le coach, Badou Zaki, afin de tout régler, pour ensuite dégager une équipe compétitive, capable de jouer les premiers rôles.

