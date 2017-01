<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Les Hamraouas en préparation à l’hôtel Phoenix</span>

La formation d’El Hamri est en stage bloqué, depuis jeudi passé, à l’hôtel « Phoenix » pour bien se préparer à la phase retour, et surtout pour se mettre au top, afin de rester sur sa lancée, pour conserver sa position sur le podium.

Krimo Hassani est chargé du bon déroulement du regroupement, mais surtout pour veiller à ce que les joueurs ne manquent de rien. L’effectif est au complet, hormis Sebbah, qui n’a pas rejoint le stage, vu qu’il est blessé et toujours soumis à des soins. Il est en repos forcé, pour bien se soigner et se retaper, afin d’être prêt pour l’entame de la seconde moitié du championnat.

Le défenseur Hamraoui effectue des séances de rééducation. Côté préparation, outre les séances au stade Zabana, les camarades de Nateche, ont effectué une séance physique, vendredi matin, à l’hippodrome d’E Senia, et disputé l’après-midi un match contre les réservistes. Ce match d’entraînement a permis à Belatoui, de superviser les joueurs émigrés mis à l’essai, ainsi que de tester la forme de ses joueurs. Par ailleurs, après le report de la première journée de la phase retour, du 13 au 20 janvier, qui a contraint le staff technique, à opérer quelques changements à son programme de préparation, voilà que la LNF décide de reporter le premier match du MCO face au CRB, à une date ultérieure, en raison de l’absence de trois éléments du team de l’Aaquiba, se trouvant en équipe nationale militaire. Un report qui va certainement pousser Belatoui, à revoir encore son plan de préparation de travail.

Deux matchs amicaux, durant le stage

Au programme durant ce stage hivernal de préparation du MCO, il est également prévu deux matchs amicaux, selon le staff technique. Le premier sera disputé ce lundi, après-midi à Zabana. Au départ, il était prévu, que les Hamraouas croisent le fer avec l’équipe de l’OM Arzew. Mais on nous apprend, que cette équipe s’est désistée à la dernière minute, et sera probablement remplacée par l’ES Mostaganem, si bien sur, un accord est trouvé avec les responsables de ce club de Mostaganem. La seconde rencontre amicale est prévue, pour le vendredi matin à Zabana face au SAM. Belatoui profitera de ces deux joutes amicales, afin de faire une revue d’effectif, mais surtout pour mettre dans le bain tous ses éléments, afin de jauger leurs capacités. C’est le flou total, concernant le recrutement hivernal au Mouloudia d’Oran.

Tout porte à croire, que Baba semble trouver toutes les peines, pour dénicher la perle rare pour renforcer l’équipe, en ce Mercato d’hiver.

Recrutement hivernal, rien de concret

Plusieurs joueurs ont été ciblés, après moult contacts, mais le premier responsable du club D’El Hamri, n’a pas réussi à engager un joueur jusqu’à l’heure actuelle. Tous les joueurs contactés, se sont montrés hésitants, préfèrant temporiser avant d’effectuer un choix. Le temps presse pour les responsables Hamraouis, car la clôture du marché des transferts hivernaux est pour bientôt. Au moment où les autres clubs s’activent avec force, pour s’attacher de nouveaux joueurs, au Mouloudia d’Oran, on ne se presse pas, et le club risque de ne pas se renforcer, ce qui rendrait la tache compliquée, durant la seconde moitié du championnat. Cette situation suscite beaucoup d’inquiétudes au sein des supporters, qui redoutent un Mercato raté. De son côté, le président Belhadj, qui a rencontré certains fans du club, a tenu à les rassurer, pour leur dire que l’équipe sera bien renforcée de bons éléments, et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

