<span style='text-decoration: underline;'>﻿Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah</span>:<br><span style='color:red;'>Les hauts niveaux atteints par l’ANP sont le fruit d’efforts «continus»</span>

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a affirmé lundi à Oran que les hauts niveaux atteints par l’ANP dans toutes ses composantes et Forces, sont le fruit d’efforts «continus», a indiqué lundi un communiqué du MDN.













© Photos fournies par l’armée



Les hauts niveaux atteints jusqu’à aujourd’hui, par l’ANP, dans toutes ses composantes et Forces, sur plus d’un échelon, sont le fruit d’efforts productifs, continus, déterminés et loyaux envers Allah et la Patrie, laborieusement soutenus durant ces dernières années, sous le Commandement du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la défense Nationale, dont la preuve irréfutable, voire le témoin du sérieux, de l’application et de l’efficacité des résultats obtenus est, sans nul doute, le discernement et la compréhension graduelle des impératifs du professionnalisme au sens large, pour lesquels nous avons particulièrement veillé à ce qu’ils soient issus de nos authentiques caractéristiques nationales, de notre ingéniosité, de notre capital de valeurs, de notre histoire nationale et de nos principes immuables enracinés et parfaitement exprimés par notre Glorieuse Révolution de Libération Nationale», a-t-il déclaré au second jour de sa visite dans la 2e Région militaire.

Il a relevé, que «c’est en s’inspirant de ses valeurs et en préservant leurs principes fondamentaux, que se manifestent l’essence des missions de l’ANP, voire même sa véritable raison d’être continuer avec détermination et efficience de préserver l’Algérie entièrement, à tout moment, quelles qu’en soient les dimensions des défis ou l’ampleur des enjeux», ajoutant que l’ANP œuvre «avec fidélité et grande conscience, et même avec un esprit clairvoyant, pour réunir tous les facteurs du maintien de la qualité des aptitudes opérationnelles des corps de bataille de nos Forces Armées, et la consolidation des impératifs de rehaussement de sa disponibilité opérationnelle».

L’exercice «Assifa 2017» qui coïncide avec l’ouverture de l’année de préparation au combat 2017/2018 a été exécuté par les unités organiques de la 8ème Division Blindée, appuyées par des unités des Forces Terrestres et des Forces Aériennes, dans le cadre de l’évaluation périodique du degré de la disponibilité opérationnelle des unités et à leur maintien aux plus hauts niveaux. M. Gaïd Salah, qui a «minutieusement» suivi les actions de combat exécutées par les unités engagées, a mis l’accent sur «l’importance de l’exécution de ces exercices tactiques d’évaluation et de tirs réels, tout au long de l’année de préparation des unités au combat, comme étant la méthode la plus efficiente pour évaluer les aptitudes individuelles et collectives à mener les plans tracés».

«Ces actions menées avec un véritable professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactique et opérationnel très satisfaisants, reflétant les grandes aptitudes au combat des différents équipages et des chefs d’unités sur toutes les échelles, notamment la parfaite exploitation du terrain et l’excellente coordination entre les différentes unités participantes, démontrant également le degré de compétence des cadres quant à l’élaboration et la gestion des différentes actions de combat, des capacités des éléments à maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et des équipements mis à leur disposition, contribuant ainsi à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision des tirs», a-t-il assuré.

«Nous remercions Allah le Tout-Puissant pour les résultats atteints, visant dans leur ensemble la concrétisation des objectifs nationaux de nature vitale et stratégique, par égard de notre ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, envers les grandes missions qui s’est honorée d’accomplir, et qui les considère, véritablement comme étant une immense fierté, dont elle fait le serment de mener à bien, par loyauté à sa Patrie et à son peuple», a-t-il ajouté.

«Partant de ce point précisément, j’ai affirmé plus d’une fois et je réitère encore aujourd’hui devant vous, que le développement effectif et la véritable optimisation du niveau, requièrent l’octroi d’une importance extrême, année après une autre, à la préparation des exercices d’évaluation sur divers niveaux, notamment ceux exécutés avec tirs réels, car ils permettent d’estimer la capacité à mettre en place les plans tactiques et opérationnels efficaces en accord avec le sujet choisi, et ainsi évaluer l’aptitude individuelle et collective à appliquer ces plans. Ce genre d’exercices offre, enfin, la possibilité de constater les étapes franchies et le degré de leurs contributions dans la réalisation des objectifs de développement tracés, que nous voulons, continuellement, pleins d’ambition pour ce qui est meilleur», a-t-il noté.

A la fin de son allocution, M. Gaïd Salah a affirmé que l’ANP « dispose d’hommes capables de relever les défis, quelles qu’en soient les formes, dont l’éradication du fléau du terrorisme ou ce qu’il en reste, et de ce qui en découle en termes de contrebande et de criminalité organisée». Des cadres et des éléments de la Division ont exprimé, par la même occasion, leurs préoccupations en affirmant leur immuable engagement à s’acquitter de leurs missions avec professionnalisme, conclut le communiqué du MDN.