<span style='text-decoration: underline;'>Répression sanglante de jeunes Palestiniens </span>:<br><span style='color:red;'>Les hôpitaux de Ghaza submergés par les blessés</span>

La répression sanglante des manifestations pacifiques organisées par de jeunes Palestiniens aux abords de la bande de Ghaza, a engendré une pression sur les hôpitaux de l’enclave sous blocus.

Une semaine après le transfert de l’ambassade américaine vers El Qods et la journée la plus meurtrière du 15 mai, les hôpitaux sont toujours submergés. La répartition de pas moins de 2700 Palestiniens blessés répartis sur 14 établissements hospitaliers, a engendré des pénuries de médicaments comme les antibiotiques.

Le plus grand hôpital de Ghaza est toujours submergé et pour cause, au moment où les Etats-Unis célébraient l’ouverture de leur ambassade à El Qods occupée, l’équipe médicale d’al-Shefa a vu affluer 500 blessés d’un coup. En théorie, elle ne peut en accueillir que 25.

Les chirurgiens de l’ONG Médecins sans frontières, évoquent des blessures «dévastatrices», «d’une sévérité inhabituelle» et associées à «des orifices de sortie de balles qui peuvent avoir la taille d’un poing, chez la moitié des victimes de tirs que nous avons prises en charge».

Ayman Sahabani, directeur des urgences d’al-Shefa, a déploré le fait qu’aucun médicament en stock. Beaucoup de blessés sortent trop rapidement de l’hôpital sans que les soins de suivi soient assurés.

Jeudi dernier, plus de 50 blessés ont été priés de libérer leurs lits. «Ils vont essayer d’être transférés dans un hôpital étranger, mais peut-être que trois ou quatre seulement y arriveront», estime Ayman Sahabani.

Près d’une trentaine de personnes amputées

«L’hôpital est à court d’antibiotiques et tous n’ont pas les moyens de s’en acheter en pharmacie. Plusieurs sont déjà revenus avec des plaies purulentes ou des septicémies. Près d’une trentaine ont dû subir des amputations», selon Ayman al-Djaroucha, Vice-coordinateur de Médecins sans frontières (MSF) à Ghaza. Pour venir en aide aux 14 hôpitaux débordés de Ghaza, l’ONG MSF a ouvert une quatrième clinique et quadruplé le nombre de médecins sur place. Pourtant, cela ne semble pas suffisant. «Nous travaillons jour et nuit», confirme Ayman al-Djaroucha.

Quant aux jeunes hommes de moins de 40 ans, il est quasiment-impossible d’obtenir une permission de sortie auprès des autorités israéliennes. Des manifestants blessés par balle à la «marche du Retour» qui n’ont reçu que les soins de première urgence, ont été empêchés de se rendre en Cisjordanie pour être opérés. Selon l’ONG canadienne Humanité et inclusion (HI) le blocus imposé à la bande de Ghaza, empêche la fourniture d’équipements médicaux. Le personnel de santé est débordé, en raison de la pression exercée sur les services de santé. HI, en partenariat avec des organisations locales, va fournir des soins infirmiers d’urgence et de réadaptation pour les adultes et les enfants blessés: les personnes gravement blessées auront besoin d’une aide spécifique pour s’adapter à leur handicap et reconstruire leur vie.

Pour d’autres, des soins précoces aideront à prévenir le développement de complications et à améliorer leur rétablissement a-t-on rassuré.

Selon un dernier bilan, au moins 114 personnes ont été tuées et 12 000 personnes ont été blessées par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Ghaza, où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à El Qods occupée de l’ambassade américaine.