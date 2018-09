<span style='text-decoration: underline;'>Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé concernant le choléra </span>:<br><span style='color:red;'>Les hospitalisations ont chuté de 56%</span>

Le dispositif de veille sanitaire mis en place par le ministère depuis le début de l’épidémie, «demeure en vigueur jusqu’à l’extinction de celle-ci», et les mesures de prévention, notamment l’application des mesures d’hygiène individuelle et collective, «doivent rester de rigueur pour rompre la chaîne de transmission de la maladie».

Déclarée le 7 août dernier, l’épidémie de choléra est sur le déclin, à bien lire le dernier communiqué du ministère de la Santé rendu public ce jeudi. On y apprend que les hospitalisations en rapport direct avec l’épidémie, ont chuté de 56%. Cette courbe descendante de ces trois derniers jours, confirme par la même la tendance d’une prochaine disparition de l’épidémie. En chiffre, le communiqué du ministère de la Santé rapporte que le nombre de patients ayant quitté l’hôpital, «donc considérés comme guéris, est de 120 patients, soit 61% de l’ensemble des hospitalisations».Un élément plutôt rassurant, susceptible de faire tomber la tension de plusieurs crans, d’autant plus, comme le souligne bien à propos la même source, l’épidémie «est actuellement circonscrite dans la wilaya de Blida». On apprend ainsi, que «l’ensemble des cas hospitalisés à l’EHS El Kettar, ont été déclarés sortants après guérison». Il reste néanmoins que le dispositif de veille sanitaire mis en place par le ministère depuis le début de l’épidémie, «demeure en vigueur jusqu’à l’extinction de celle-ci», et les mesures de prévention, notamment l’application des mesures d’hygiène individuelle et collective, «doivent rester de rigueur pour rompre la chaîne de transmission de la maladie», souligne le même communiqué.

Pour sa part, le directeur de la Santé de la wilaya d’Alger, Mohamed Miraoui, confirme les informations de sa tutelle et note que 13 patients sur un total de 14 atteints de l’épidémie de choléra, ont quitté l’hôpital après que les analyses de l’institut de Pasteur aient confirmé leur entière guérison. Il faut savoir que pour la seule wilaya d’Alger, 14 personnes ont été admises à l’hôpital d’El Kettar, depuis la déclaration de la maladie.

Il y a lieu de rappeler que le ministère de la Santé avait déjà annoncé la guérison des patients admis dans les structures sanitaires de la wilaya. Il a été constaté que les hospitalisations consécutives à l’apparition du choléra, ont chuté de 56% durant les trois derniers jours. Le nombre de patients ayant quitté l’hôpital, «donc considérés comme guéris, est de 120 patients, soit 61% de l’ensemble des hospitalisations», a fait savoir le ministère précisant que l’épidémie «est actuellement circonscrite dans la wilaya de Blida».Cela, au plan de la prise en charge sanitaire.

Concernant les autres secteurs plus ou moins concernés par l’épidémie du choléra, on retiendra les propos du ministre des Ressources en eau Hocine Necib, a affirmé que l’eau du robinet est «très saine et ne présente aucun problème, d’autant qu’elle est un produit vital soumis à un contrôle rigoureux. L’eau du robinet est très saine et n’a de lien avec aucune épidémie».

Cette maladie, dite des mains sales, a fait prendre conscience de la nécessité de veiller à la propreté de l’environnement. Ceci a fait prendre au ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, l’initiative d’une campagne nationale pour le nettoiement des villes. Le coup d’envoi de l’évènement a été donné à la wilaya d’Alger par la première responsable de ce ministère Mme Fatima Zohra Zerouati qui a participé aux opérations de nettoyage auxquelles ont pris part les responsables locaux, plusieurs représentants de la société civile en plus des citoyens.

La ministre s’est réjouit de «l’attention accordée à la prise en charge du problème de déversement anarchique des déchets dans la capitale» en soulignant que la préservation de l’environnement ne constituait pas une prérogative exclusive des autorités publiques mais devrait faire l’objet d’une «action collective qui implique le citoyen et qui l’oriente vers un comportement civique permettant de préserver l’environnement et valoriser ses ressources».

Il y a lieu de souligner que les services de la Sûreté ont tracé, à travers tout le territoire national, plusieurs activités de proximité, notamment des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les dangers de la pollution de l’environnement et de vulgarisation des mécanismes de coercition à l’encontre des pollueurs.

Alger: Smaïl Daoudi