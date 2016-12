<span style='text-decoration: underline;'>FLN-FFS</span>:<br><span style='color:red;'>Les hostilités sont ouvertes</span>

Avant même l’ouverture de la campagne électorale, le FLN charge le FFS et l’accuse de pratiquer une «campagne électoraliste hystérique de crainte de se présenter au peuple avec des programmes obsolètes». C’est donc l’ouverture des hostilités

Alger: Smaïl Daoudi

Quelque peu chamboulé par un changement au niveau de la direction, le FLN n’en est pas moins totalement concentré sur la prochaine échéance électorale. Le vieux parti qui semble avoir fermé la porte des «réajustements organiques», s’engage résolument dans la course pour les Législatives et ne s’en cache pas du tout. La machinerie militante est gonflée à bloc, à bien écouter les propos de Djamel Ould Abbes, d’ailleurs relayé par un communiqué «triomphaliste» qui évoque sans nuance aucune, une «mobilisation totale» de la base à quelques mois du scrutin. L’impression que dégage le document rendu public par l’ex-parti unique, est qu’aucune formation politique de la scène nationale n’a abouti au niveau de préparation atteint par le FLN. S’appuyant sur le bilan largement positif du programme présidentiel, le vieux parti investit donc sur du solide et entend confirmer la confiance mise sur ses élus en 2012. Mettant le pied à l’étrier électoral, le parti de Ould Abbès a salué «les résultats importants» réalisés par le Forum international de l’énergie, un «acquis diplomatique attestant de la crédibilité et de la renommée internationale dont jouit l’Algérie sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika», en se félicitant par la même occasion des «succès de la diplomatie algérienne».

Il reste que la réussite du scrutin n’incombe pas qu’au FLN. Aussi, souligne-t-il dans le communiqué, le souhait de voir l’ensemble des acteurs politiques à «une contribution positive et à réunir les conditions en y participant et en se référant à la volonté du peuple». Cet aspect jugé primordial dans la conception qu’a le FLN des élections, l’amène à appeler l’ensemble de la classe politique à «moraliser le discours politique, à mener une compétition sur la base des programmes et à éviter le pessimisme, l’outrage et la désinformation», note le communiqué, en référence certainement aux propos incendiaires du SG du FFS à l’endroit du pouvoir, en présence de Djamel Ould Abbès, lors d’un meeting du vieux parti d’opposition à Alger.

On rappellera que Ould Abbes a choisi de quitter la salle pour protester contre la violence du propos. Pour expliquer l’attitude de son SG, le parti a tenu à souligner dans son communiqué, que les Assemblées élues sont «des institutions issues de la volonté du peuple algérien et que toute remise en cause de la crédibilité de ces institutions est une remise en cause de la souveraineté du peuple». C’est dire la détermination du FLN à tracer les lignes rouges du discours politique qui, selon lui doit s’éloigner des anathèmes et des accusations gratuites.

Il a en outre estimé à ce propos, que «la campagne électoraliste hystérique menée par certains partis, participe de leur crainte de se présenter au peuple avec des programmes obsolètes». L’on apprendra également la détermination du FLN à «réaliser les objectifs définis dans le programme du président de la République».

Enfin, le FLN a salué les efforts de l’Armée nationale populaire et des différents corps de sécurité qui veillent à la sécurité du pays et à la protection de ses frontières.