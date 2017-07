<span style='text-decoration: underline;'>Face au peu d’affluence des vacanciers </span>:<br><span style='color:red;'>Les hôteliers d’Aïn El Türck dans l’expectative</span>

En ce premier mois de juillet, la saison estivale s’annonce difficile pour les hôteliers de la région d’Aïn El Türck qui craignent pour leur activité, face au peu d’affluence des vacanciers, apparemment attirés par d’autres destinations, notamment tunisiennes, aux offres plus alléchantes.

Les premiers stigmates de l’inquiétude s’affichent en effet, de manière visible chez les opérateurs touristiques de la station balnéaire qui espèrent un sursaut, lors des prochains mois. Autrement, et selon l’avis de quelques hôteliers interrogés, tous les investissements consentis, notamment en termes de renforcement des effectifs, d’aménagements des infrastructures, de renouvellement de literie, risquent d’être hypothéqués. En effet, et contrairement aux années précédentes, l’afflux des vacanciers et des touristes vers la côte oranaise, se fait timide, très timide même, selon le constat fait sur le terrain, ainsi que les témoignages des riverains. Ces derniers, habitués à arrondir leurs fins de mois, en faisant dans la location à la «cubaine», font grise mine, à l’instar des commerçants et des hôteliers, mais aussi des agences immobilières. Et pour cause, l’effervescence connue en pareille période estivale, n’est plus de mise cette année, les visites des vacanciers nationaux sont épisodiques, les séjours sont écourtés à quelques jours seulement, quand ces vacanciers veulent bien se présenter, bien sûr. Selon des investisseurs dans l’hôtellerie, le taux de remplissage des hôtels et complexes touristiques, est des plus bas, en ce premier mois, notamment dans la commune d’Aïn El Türck, où est concentrée la majorité de l’infrastructure hôtelière. De l’aveu de quelques-uns d’entre eux, si le touriste algérien boude désormais la destination oranaise, la faute incombe aux responsables des communes côtières, qui ne jouent pas le jeu pour encourager et promouvoir le tourisme local. L’absence de propreté des plages, le manque d’entretien des villes, la défaillance de l’éclairage public, l’inexistence d’animations nocturnes et de loisirs, l’insalubrité qui sévit dans les cafés et les restaurants, ainsi que le transport anarchique, sont autant de facteurs qui poussent le vacancier vers d’autres destinations, dira l’un d’eux. «Nous avons fait le maximum pour offrir les meilleures conditions de séjour dans nos établissements, mais l’absence de l’attractivité a fini par dissuader les vacanciers qui sont allés explorer d’autres horizons». Il est vrai, que l’engouement des touristes nationaux pour la Tunisie, a pris de l’ampleur ces dernières années, alléchés qu’ils sont par les conditions d’accueil et les tarifs attractifs, proposés par les opérateurs touristiques tunisiens, pour ne citer que ceux-là. En effet, le niveau des infrastructures hôtelières, soit des complexes touristiques de 2 à 5 étoiles, avec des services rarement proposés en Algérie, dont la piscine, le SPA, les croisières, l’animation et des buffets à volonté, sont désormais une rude concurrence au produit algérien. Le rapport qualité/prix, attrayant pour les bourses moyennes algériennes, fait la différence. Jugez-en par vous-mêmes. Le séjour d’une semaine à 10 jours dans un complexe tunisien de 3/4 étoiles, le tout dans un décor idyllique, est proposé à moins de 50.000 DA par personne, avec une prise en charge totale dès le point de départ. Le touriste algérien a semble-t-il, fait son choix, en optant pour de nouvelles destinations étrangères. Pour ceux qui ont fait l’expérience d’un séjour en mer à la Corniche oranaise, ils avouent que celui-ci ne tient pas la comparaison avec un séjour en Tunisie. «L’absence d’eau, le manque d’hygiène, la qualité de la nourriture et le manque de loisirs, en plus de la cherté des nuitées, sont autant de raisons qui nous poussent à aller passer ailleurs nos vacances», confieront des familles». Cela dit, hôteliers comme vacanciers, ils sont unanimes à dire, que les communes côtières d’Aïn El Türck, ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Triste constat pour une région balnéaire qui était envisagée dans un passé récent, à être la locomotive économique, via son secteur touristique.

Karim Bennacef