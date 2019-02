<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Les hôtels publics trop endettés</span>

Les opérations de rénovation des différents établissements hôteliers et complexes touristiques publics ont élevé les dettes à près de 50 milliards de dinars.

Ainsi, selon un document du Conseil d’administration du Groupe HTT, l’endettement global des entités du secteur du tourisme que sont le groupe HTT et l’Office (Onat), s’élève à 54,9 milliards de dinars (près de 500 millions de dollars).

Le même document précise que les dettes les plus importantes sont enregistrées par l’Entreprise de gestion touristique du Centre (EGT Centre), avec 10,9 milliards de dinars de dettes accumulées, ainsi que par l’EGT Est, avec 8,79 milliards de dettes. L’hôtel El Djazair (ex-Saint Georges), compte 7,75 milliards de dettes et occupe la troisième place de ce podium. L’hôtel El Aurassi est également bien placé dans ce palmarès avec 6,7 milliards de dettes, tandis que l’EGT Thalasso enregistre 4,72 milliards de dinars de dettes. Les dettes de l’Onat s’élèvent pour leur part, à 2,21 milliards de dinars.

Rappelons, que le Groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme (HTT), avait signé des contrats de performance de 17 filiales, visant à faire du tourisme un vecteur durable de développement de l’économie nationale. Le PDG du Groupe, Lazhar Bounafaa, avait indiqué qu’un état des lieux de ces filiales fait ressortir un fort endettement, une situation financière déstructurée de certaines filiales qui sont au bord de la faillite, un management archaïque et des ressources humaines pléthoriques et insuffisamment formées. Cet état des lieux fait ressortir aussi une qualité de service loin des standards internationaux et des équipements et des infrastructures vétustes, avait reconnu le premier responsable du Groupe public HTT. Selon le même responsable, son Groupe s’inscrit à travers son plan d’action, dans la modernité et dans la trajectoire tracée par les Pouvoirs publics visant à faire du tourisme un vecteur de développement durable de l’économie nationale. Ces contrats permettent aux filiales relevant du Groupe HTT, de se positionner en tant que professionnels sur un marché qui ne cesse de s’agrandir, précisant que le secteur passera de 110 000 lits à 210 000 lits en 2021.

Alger: Noreddine Oumessaoud