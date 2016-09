Les improvisations hasardeuses

Quoi qu’en disent certains acteurs, hostiles à toute idée de changement et de rupture, avec un système gangrené par la prébende et la corruption, on ne se lassera jamais, de dénoncer les dérives et les plaies sociales, culturelles ou urbaines dont souffre la capitale oranaise depuis de nombreuses années.

Logements, vieux bâti, voiries, électrification rurale, environnement et projets de développement, ne cessent d’être ciblés par les critiques et les carences, dénoncées régulièrement par les citoyens et l’opinion locale. Il suffit d’ailleurs de suivre quelques émissions de la courageuse radio oranaise El Bahia, pour saisir l’ampleur des préoccupations exprimées sur les ondes par des résidents de différents quartiers et communes de la wilaya.

Des citoyens qui pensent et, peut-être espèrent vraiment, que les débats portés par la station d’El-Bahia, auront un impact ou un effet miraculeux sur la résolution des problèmes soulevés ou des dérives constatées dans la prise en charge du cadre de vie collective. Tous les anciens walis, qui avaient pris l’initiative de réunir leur staff dans les studios d’El-Bahia pour écouter et répondre en direct aux coups de téléphone de quelques citoyens oranais, étaient à chaque fois interpellés sur les mêmes dossiers urgents et prioritaires. Souvent, à travers des exemples précis sur des sites déterminés. Mais, certains responsables locaux de l’époque, ne brillaient surtout que par les formules lapidaires et vaseuses, propres au discours populiste.

Des Travaux publics à la Culture, en passant par l’urbanisme, la Culture, le Sport ou l’Environnement, beaucoup d’exemples déjà cités et de sujets abordés, sont toujours d’actualité, illustrant l’ampleur des médiocres improvisations et du laisser-aller, érigés en seul mode de gestion d’une Cité porteuse de grandes ambitions. Hier encore, à titre d’exemple, des citoyens oranais choqués, montraient du doigt l’état des lieux scandaleux, de ce qui devait être une gare routière au niveau du quartier USTO. Une infrastructure qui avait coûté quelques millions de dinars, avant d’être utilisée comme centre d’examen de permis de conduire. Puis, avec le transfert inexpliqué du circuit de passage du permis de conduire vers le parc d’attraction d’El Hamri, la structure devant abriter une gare routière, a été tout simplement abandonnée, oubliée par les gestionnaires locaux qui «planchaient» déjà sur d’autres projets.

Livrée au vol et au vandalisme, cette ancienne gare, avec des toilettes et des abribus démolis, des plates-bandes envahies par les herbes sauvages et les détritus, des murs délabrés où portes et fenêtres ont été enlevées et volées, offre la preuve d’un scandaleux gaspillage de deniers publics, qui ne semble gêner, ni offusquer personne.

«Pourquoi avoir choisi de construire une gare routière en cet endroit, alors qu’à l’époque, la majorité des habitants du quartier souhaitaient la réalisation, ou plutôt la «régularisation » du marché de fruits et de légumes, installé sur ce terrain de 3 hectares ?» Cette question, posée par tous les habitants, ne peut que soulever de «vilaines supputations» sur le mode de gestion des projets urbains et des deniers publics.

La participation effective des habitants et l’implication des usagers dans la Gestion de leur Ville et de leurs Quartiers, ne peut s’accommoder de l’habillage démocratique de façade, imposé par un système qui ne fonctionne qu’au registre des actions tapageuses, des «campagnes» démagogiques et des improvisations hasardeuses dans le choix et l’implantation des projets.

Par S.Benali