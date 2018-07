Les incertitudes de la grande ville

Jusqu’au début des années 2000, il y a à peine deux décennies, la ville d’Oran ne disposait que de quelques vieilles infrastructures héritées de la période coloniale, qui ne pouvaient évidemment pas suffire à assurer un fonctionnement normal de la cité, ni répondre aux besoins sociaux dans tous les domaines, de la santé à la culture, en passant par le logement, le sport ou le tourisme.

Avec un port particulièrement saturé, un aéroport insignifiant, un seul grand stade de football mal entretenu, un seul vieil hôpital universitaire, coincé dans un tissu urbain central encombré, une seule route d’accès vers le littoral, aucun hôtel de standing digne du tourisme d’affaires tant évoqué, aucune gare routière fonctionnelle, aucun réseau principal d’assainissement évitant les rejets à la mer, aucune adduction à de nouvelles sources d’eau potable, la Capitale oranaise outrageusement marginalisée, est restée jusqu’au début de l’année 1999, condamnée à vivre aussi insipide et salée, à l’image de rares moments nocturnes où l’eau coulait dans les robinets. Aujourd’hui, bon nombre d’acteurs abusivement installés dans les sphères de la représentativité, semblent souffrir d’amnésie en faisant l’impasse totale sur les efforts indéniables et les grands projets, permettant aujourd’hui à la ville d’Oran, d’afficher les ambitions d’une véritable métropole, en quête de progrès et de modernité.

L’adduction à l’eau potable avec le projet Garguar, les usines de dessalement, le nouvel hôpital universitaire de l’USTO, les nouvelles cités d’habitat, les hôtels de standing international, la nouvelle rocade les ouvrages d’art, échangeurs et trémies sur le réseau routier, le tramway et bien d’autres opérations réalisées, témoignent s’il le fallait de la nette amélioration de l’Etat des lieux de la cité. Il faut cependant admettre, que bon nombre de ces grands investissements, le plus souvent implantés dans l’urgence, afin de résorber le déficit, ont été réalisés dans une précipitation et un manque de maturation, indigne d’un véritable schéma de développement urbain, réfléchi et bien étudié.

Aujourd’hui, des urbanistes oranais, crédibles mais très discrets, dénoncent par exemple ce qui ressemble, selon eux, à une prolifération de «cités dortoirs» et de futurs «ghettos urbains» érigés à la sortie d’Oran, dans les communes périphériques comme Gdyel et surtout Oued Tlélat. La lutte contre le fléau des bidonvilles à travers la seule politique du relogement des occupants, ne pouvait en effet, garantir un changement miraculeux dans les mentalités, les pratiques où le comportement social de ces milliers de familles modestes ou démunies, fuyant la misère rurale pour les incertitudes de la grande ville.

Par S.Benali