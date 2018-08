Les incohérences chroniques du secteur médical

La nouvelle faculté de Médecine, d’une capacité de 10.000 places, ouvrira ses portes en septembre prochain. C’est en tout cas ce qui a été annoncé officiellement jeudi dernier à l’occasion d’une visite d’inspection sur les lieux par le Wali d’Oran. Implantée juste en face de l’Etablissement Hospitalier universitaire d’Oran, la nouvelle Fac devrait, en principe, accueillir les étudiants dès la prochaine rentrée universitaire. Ce qui semble conditionné par une totale finalisation du projet, notamment l’acquisition du mobilier et des équipements et surtout la disponibilité et mise en place du personnel enseignant. Et pour cette filière, il s’agit surtout de maîtres assistants et professeurs de médecine. Sans oublier également le recrutement du personnel administratif et technique indispensable à la gestion de cette faculté réalisée par une société chinoise. Au programme de la tournée du wali figurait également la visite des projets de l’hôpital des grands brûlés et celui de l’institut du cancer en cours de réalisation à l’USTO. Des projets qui accusent eux aussi des retards importants, et qui, en théorie, devraient être enfin livrés vers la fin de l’année en cours. Ce qui n’a pas manqué de provoquer la colère du Wali qui a exigé des responsables une accélération des travaux d’achèvement des projets au niveau de l’aménagement extérieur et de la réalisation de la clôture. Il faut rappeler, pour l’Histoire, que ce projet d’hôpital pour grands brulés, initié une première fois en 1992, a été ensuite annulé et transformé en simple centre hospitalier pour la Daira de Gdyel. Tout comme l’hôpital de chirurgie traumatique qui devait être réalisé à canastel et qui fut ensuite reconverti en hôpital pédiatrique. Sans parler de cette nouvelle fac de médecine qui a connu un parcours rocambolesque après l’achèvement et l’inauguration d’un premier projet de nouvelle fac de médecine, devenu aujourd’hui Ecole supérieure de génie électrique, car il ne répondait en rien aux besoins et aux exigences exprimées à l’époque par les anciens responsables de la Faculté. On se rend ainsi bien compte de l’ampleur des improvisations et des inepties qui frappaient le secteur de la santé durant toutes ces dernières décennies. Aujourd’hui encore, l’absence de rigueur et de stratégie fiable en matière de prévention et de prise en charge du Cancer est à l’origine de certains choix d’investissements jugés incohérents par les experts dans le domaine. La nouvelle faculté de médecine devrait en principe permettre une baisse de la moyenne des notes du Bac permettant l’accès à la filière médicale. Mais le déficit d’encadrement et les incohérences chroniques qui pèsent sur les secteurs de la médecine et de l’enseignement supérieur risquent fort de perturber toutes les prévisions.

Par S.Benali