<span style='text-decoration: underline;'>Licence d’importation de la poudre de lait </span>:<br><span style='color:red;'>Les industriels tirent la sonnette d’alarme</span>

Les producteurs et transformateurs du lait et des produits laitiers se plaignent des contraintes d’approvisionnement en matières premières. Ainsi, l’Association des Producteurs de Boissons Algériens (APAB), a organisé hier, dans son siège, une conférence de presse, pour dénoncer cette situation de blocage.

L’ Apab a tenu à soumettre une contrainte majeure que la fi-lière «laits et produits dérivés», ne cesse de subir depuis le début de cette année et qui met en danger la viabilité de leurs outils de production et du maintien du niveau de l’emploi direct et indirect.

Il s’agit, selon Ali Hamani, président de l’APAB, des difficultés d’approvisionnement en matières premières de production de notre industrie de transformation de lait et produits laitiers. «Il s’agit, en l’occurrence, de la poudre de lait (à 26% MG et à 0% MG) ainsi que des fromages de fonte (type Cheddar).», précise le président de l’Apab. Le conférencier a rappelé, il est utile de rappeler que la filière «laits et produits dérivés», est représentée par au moins une trentaine (30) d’entreprises, dont certaines sont actuellement affiliées à l’APAB et qui interviennent dans la production industrielle des laits et dérivés du lait, à savoir: les laits pasteurisés, les laits stérilisés, les laits stérilisés UHT, les yaourts, les fromages de tous types, le leben, le rayeb, les beurres….etc.

M. Hamani a précisé: «Ne sont pas concernés par notre plaidoyer, les fabricants de lait partiellement écrémé, pasteurisé, en sachet et subventionné par l’Etat lesquels à eux seuls représentent 116 laiteries dont 16 dg secteurs publics (Groupe GIPLAIT} et gui sont régulièrement approvisionnées par I’ONIL.»

En effet, les producteurs dont l’activité est «la transformation des laits et produits dérivés», affiliés à l’APAB, importent leurs propres matières premières, contrairement aux laiteries conventionnées par l’ONIL et alimentées en quota de Poudre de Lait et de Matière Grasse Laitière Anhydre (MGLA), pour produire en exclusivité le lait pasteurisé en sachet subventionné, dont le prix de vente au consommateur est fixé à 25 DA.

Le responsable a signalé que ces matières premières étaient importées sans aucun problème par le passé mais, depuis l’instauration du dispositif des licences d’importation, elles se sont malheureusement, raréfiées. Cette raréfaction s’est empirée à partir du début de l’année 2018, conséquemment aux difficultés pour les transformateurs-industriels, d’obtenir les dérogations sanitaires d’importation (DSI), comportant les quantités sollicitées.

Lesdites DSI, précise le président de l’APAB, sont considérées, au sens de la réglementation en vigueur, comme étant des «licences d’importation automatiques» mais, par la force des choses, sont devenues «des autorisations sanitaires vétérinaires, quantitatives et limitatives, constituant véritablement un frein aux producteurs et aux investisseurs de la filière. Habituellement, ces DSI étaient délivrées sans aucune difficulté, sous le principe universel de «l’évaluation du risque sanitaire vétérinaire», puisqu’elles concernent des produits animaux, et ce, pour peu que le pays d’origine, ne comporte pas de risque de maladies pouvant soit, se propager en Algérie et contaminer le cheptel national soit, porter atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs.

Régression des quantités de poudre de lait

Pour justifier l’ampleur du problème, les statistiques établies en intramuros, au niveau de I’APAB, ont montré que, pour la période des neuf (09) premiers mois de l’année et à fin septembre 2018, les quantités de matières premières réellement attribuées aux producteurs, bien qu’assez variables en proportion d’un transformateur à l’autre, n’ont jamais dépassé la moyenne de 40% des capacités réalisées et des quantités attribuées durant les exercices antérieurs (2015—2016-2017). En définitive, les quantités de poudre de lait accordées aux transformateurs concernés, sont nettement insuffisantes pour faire fonctionner normalement leurs unités de production.

A ce titre, le ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, assurant la tutelle des services vétérinaires, a été saisi à maintes reprises, soit à travers des recours qui lui ont été adressés directement par les transformateurs, soit par le biais de l’APAB, sollicitant notamment des audiences, des informations et/ou des explications objectives sur le protocole et la critériologie de délivrances des DSI.

Le responsable a rappelé, que nos requêtes portent sur la poudre de lait non subventionnée, constituée du lait à 0% et 26% de Matière Grasse ainsi que du Cheddar, destinés à la production des laits entiers pasteurisés, des laits stérilisés, des laits stérilisés UHT, des yaourts, des fromages, du leben, du rayeb, du beurre….etc.

Il est à préciser que toutes ces entreprises importent la poudre de lait sur leurs propres fonds et pour leurs propres besoins de transformation, sans recourir aux quotas de poudre de lait fournis par l’ONIL, réservés à la production du lait pasteurisé en sachet subventionné.

Alger: Noreddine Oumessaoud