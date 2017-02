<span style='text-decoration: underline;'>Ecole primaire des trisomiques</span>:<br><span style='color:red;'>Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire ont commencé</span>

L’école primaire des trisomiques, gérée par l’association culturelle des enfants trisomiques d’Oran, «les amis de Tinhinane», vient de lancer depuis le début du mois de février, l’inscription des enfants trisomiques 21, pour l’année scolaire 2017/2018. Actuellement, l’école est composée de trois classes seulement (première et troisième année, en plus d’une classe de préscolaire, plus une classe de formation professionnelle). Selon le président de cette association et responsable de cette école, Mr Boubekri Hassen, «On peut recevoir autant d’enfants qu’il faut. Je veux même ouvrir des classes au niveau des communes de la wilaya d’Oran, afin de venir en aide aux familles qui ne peuvent pas se déplacer à l’école Belahmar, sise au quartier St Pierre». Les élèves sont encadrés par trois enseignantes, trois éducatrices, un orthophoniste et un professeur de dessin. Pour le moment, cinquante enfants sont scolarisés dont un groupe suit une formation au niveau du centre de formation professionnelle d’Es-Seddikia, afin de décrocher un diplôme dans la restauration.

A.Yasmine